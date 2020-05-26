Samsung Galaxy M01'in Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen yeni telefonu Galaxy M01'in tüm özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan özellikler, telefonun giriş segmentinin bile en alt sıralarında yer alacağını gösteriyor. İddialara göre Samsung, yeni telefonunu haziran ayının ilk haftasında duyuracak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un özellikle de akıllı telefon kategorisindeki ürün gamı bir hayli geniş. Şirket, amiral gemisi telefonlarının yanı sıra düşük ve orta bütçeli tüketiciler için de çeşit çeşit akıllı telefonlar üretiyor. Şirketin bu bağlamda nispeten ucuz olan akıllı telefon serilerinden bir tanesi de "Galaxy M" serisi. Hatta şirketin bir süredir serinin en alt modeli olacak Galaxy M01 isimli bir cihaz üzerinde çalıştığı da biliniyordu ve şimdi bu telefonun teknik özellikleri sızdırıldı.

Samsung'un Galaxy M serisi, daha çok bütçe dostu cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Galaxy M01 de bu kategoride yer alıyor ve teknik özellikler açısından büyük bir beklentinizin olmaması gerekiyor. Zaten sızdırılan özellikler de Galaxy M01'in tam bir uygun fiyatlı ürün olacağını ortaya koyuyor. Dilerseniz hemen, Galaxy M01'in sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Sızdırılan bilgiler, Galaxy M01'in Galaxy A01'e çok benzeyeceğini ortaya koyuyor

Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy M01, 5.71 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Üst sınıf telefonlara göre hayli kalın çerçevelerle gelecek olan cihazın V şeklinde bir çentiği bulunacak ve bu çentik, f/2.0 diyafram açıklığında 5 MP ön kamerayı barındıracak. Tüm bunlara ek olarak Galaxy M01'in ekranı, tüketicilere HD+ çözünürlük sunacak.

Samsung Galaxy M01'in Snapdragon 439'dan güç alacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Ayrıca bu telefon 3 GB RAM ve 32 GB da depolama alanına sahip olacak. Tüketiciler, bu sınırlı depolama alanını genişletebilmek için microSD kart kullanabilecekler. Kısacası Galaxy M01, son derece basit bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak.

Telefonun sızdırılan bilgileri arasında arka kamera özellikleri de bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Galaxy M01, f/2.0 diyafram açıklığındaki 13 MP ana kamera ve yine f/2.0 diyafram açıklığındaki 2 MP derinlik kamerası ile birlikte gelecek. Tüm bunlara ek olarak giriş seviye tabirini tam anlamıyla karşılayacak olan Galaxy M01'in 4.000 mAh kapasiteli büyük denebilecek bataryası olacak. Bu batarya, hızlı şarj desteğiyle gelmeyecek.

Samsung Galaxy M01 teknik özellikleri (sızıntı)

Ekran: 5.71 inç TFT, HD+ (720 x 1.560 piksel)

5.71 inç TFT, HD+ (720 x 1.560 piksel) İşlemci: Snapdragon 439

Snapdragon 439 RAM: 3 GB

3 GB Depolama Alanı: 32 GB (microSD desteği mevcut)

32 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 5 MP (f/2.0)

5 MP (f/2.0) Arka Kamera: 13 MP (f/2.0) + 2 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) + 2 MP (f/2.0) Batarya: 4.000 mAh (5 watt şarj)

4.000 mAh (5 watt şarj) İşletim Sistemi: Android 10 (One UI)

Samsung Galaxy M01'in fiyatlandırması ile ilgili hiçbir bilgi sahibi değiliz. İddialara göre Samsung, bu akıllı telefonunu haziran ayının ilk haftasında tüketicilerle buluşturacak. Bu iddia ne kadar gerçek olur bilinmez ancak telefonun fiyatının da tanıtımla birlikte açığa çıkacağını açıkça ifade edebiliriz.