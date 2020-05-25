Vivo Y70s 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, Y70s 5G'yi Çin'deki online mağazasına ekleyerek cihazı sessiz sedasız duyurdu. Samsung'un Exynos 880 işlemcisinden güç bulan telefon, orta segmentin kralı olmaya aday gibi görünüyor.

Her ne kadar Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmamış olsa da küresel akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden bir tanesi olan Vivo, iddialı akıllı telefon modelleriyle tüketicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Şimdi resmi satış mağazasına yeni bir akıllı telefon daha ekleyen Vivo, böylelikle "Y70s 5G" olarak isimlendirdiği 5G bağlantı destekli yeni akıllı telefonunu duyurmuş oldu.

Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y70s 5G, 6.53 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekrana sahip. Yüzde 90 ekran/gövde oranına sahip olan telefon, ekranındaki küçük delikte 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunduruyor. Ayrıca bu akıllı telefon, siyah, mavi ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Karşınızda Vivo Y70s 5G

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Exynos 880 işlemcisinden güç alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci maksimum 2.0 GHz hız sunuyor ve Mali-G76 MP5 GPU'yla birlikte geliyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 6 GB ve 8 GB'lık RAM seçenekleri ve 128 GB'lık de depolama alanı yer alıyor.

Vivo Y70s 5G'nin arka kısmına baktığımızda dikey pozisyonda yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu görüyoruz. En alt bölümünde bir LED flaşın bulunduğu bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor.

Vivo Y70s 5G, Android 10 tabanlı FunTouchOS ile çalışıyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 18 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve Y70s 5G, USB Type-C girişine sahip. Tüm bunlara ek olarak tüketiciler, bu akıllı telefonda çift SIM kullanabiliyorlar.

Vivo Y70s 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD

İşlemci: Samsung Exynos 880

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği yok)

Ön Kamera: f/2.0 diyafram açıklığında 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Bağlantı: 5G, çift SIM 4G, GPS, WiFi, Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouchOS

Renkler: Siyah, mavi ve gri

Boyutlar: 162 mm x 76 mm x 8.46 mm

Vivo Y70s 5G fiyatı

Vivo'nun bugün itibarıyla duyurmuş olduğu 5G destekli yeni akıllı telefonu Y70s 5G, 1 Haziran itibarıyla Çinli tüketicilerin beğenisine sunulacak. Mağazada yer alan detaylara göre Y70s 5G'nin fiyatı şöyle olacak;