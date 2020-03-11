Samsung Galaxy M11'in Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yaklaşmakta olan yeni giriş seviye telefonu Galaxy M11, "Google Play Destekli Telefonlar" listesine eklendi. Bu listeleme, Galaxy M11'in hem tasarımını hem de bazı teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy M serisinin en yeni üyesi olması beklenen Galaxy M11'in tasarımı ve bazı özellikleri, Google aracılığıyla ortaya çıktı. Cihaz, tasarım anlamında günümüz trendlerini yakalarken özellik bakımından da bütçe dostu bir model olacağının ipuçlarını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, açık kaynak kodlu Android işletim sisteminin ana geliştiricisi. Şirket, Android için oluşturduğu internet sitesi üzerinden de Google Play Store'u destekleyen akıllı telefonları listeliyor. Google'ın bu listeye eklediği son üye ise Samsung Galaxy M11 oldu. Söz konusu listeleme, Galaxy M11'in genel görünümünün nasıl olacağının yanı sıra, telefonun bazı özelliklerini de gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy M11

"TechieJerry" isimli bir internet sitesi tarafından keşfedilen Galaxy M11, yaklaşık 6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Qualcomm'un Snapdragon 450 işlemcisinden güç alacak olan telefon, 3 GB RAM'le desteklenecek. Tüm bunlara ek olarak Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu Galaxy M11, Android 10 işletim sistemiyle tüketicilerin hizmetine sunulmuş olacak.

Galaxy M11'in teknik özellikleri şu şekilde

Samsung'un giriş seviye yeni telefonu ile ilgili hala bilinmedik pek çok konu var. Örneğin şu an için bu telefonun ön ve arka kamera detayları bilinmiyor. Ayrıca telefonun farklı konfigürasyonlara da sahip olma durumu da bulunuyor. Ancak bu özelliklerin öğrenilebilmesi için Samsung cephesinden yapılacak açıklamaların beklenmesi gerekiyor.