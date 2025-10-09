Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

A101, Uygun Fiyata iPhone Air Satıyor: Hem de Vade Farksız 3 Ay Taksitle!

A101, bugün itibarıyla uygun fiyatlı iPhone Air satmaya başladı. A101 Ekstra aracılığıyla satın alınabilen telefona hem binlerce lira daha ucuz hem de vade farksız 3 ay taksitle sahip olabiliyorsunuz. İşte detaylar...

A101, Uygun Fiyata iPhone Air Satıyor: Hem de Vade Farksız 3 Ay Taksitle!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101 ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Şirket, Apple'ın geçtiğimiz ay duyurduğu iPhone Air modelini satmaya başladı. Burada önemli bir şey yok ancak A101'deki iPhone Air fiyatı çok çok iyi. Eğer şu sıralar bir iPhone Air planınız varsa bu fırsatı değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Bugün Apple'ın internet sitesine girer ve bir iPhone Air satın almak isterseniz, 97.999 TL'yi gözden çıkarmanız gerekecek. Ancak A101, bu rakamı 91.999 TL'ye düşürmüş durumda. Bu fiyat piyasadaki en rakam değil ancak A101'i daha güvenli bulan tüketiciler, iPhone Air'ı A101'den satın almayı tercih edebilirler.

A101'in internet sitesinden hemen satın alabilirsiniz!

Başlıksız-1

A101'den ucuz iPhone Air satın almak isteyen tüketicilerin mağaza mağaza gezmelerine gerek yok. A101 Ekstra programı ile dileyen tüketiciler, bu akıllı telefonu internet üzerinden satın alabilecekler. Bu arada; Apple'ın resmî olarak sunduğu tüm renk seçeneklerinin A101'de bulunduğunu belirtelim.

Burada önemli bir detay daha var. A101'de satışa sunulan uygun fiyatlı iPhone Air modelini "Hadi Kredilerim" ile 3 ay vade ile satın alabiliyorsunuz. Üstelik bu taksitli satışta vade farkı uygulanmıyor. Yani aylık 30.666,34 TL ödeme yaparak iPhone Air sahibi olabileceksiniz.

Peki iPhone Air neler sunuyor?

Başlıksız-1

Özellik Değer
Ekran - 6,5 inç
- Super Retina XDR OLED
- 120 Hz ProMotion
- 1320 x 2868 piksel
- 3000 nit
İşlemci A19 Pro
RAM 8 GB
Depolama 256/512/1 TB GB
Arka Kamera 48 MP (f/1.6)
Ön Kamera 18 MP
Batarya Kapasite belli değil, 27 saat video oynatma
İşletim Sistemi iOS 26
Kalınlık 5,6 mm
Boyutlar 156.2 x 74.7 mm
Ağırlık 165 gram
Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi

A101'de bu hafta satın alabileceğiniz diğer indirimli teknolojik ürünler için:

9 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler 9 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim