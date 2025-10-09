A101, Uygun Fiyata iPhone Air Satıyor: Hem de Vade Farksız 3 Ay Taksitle!

A101, bugün itibarıyla uygun fiyatlı iPhone Air satmaya başladı. A101 Ekstra aracılığıyla satın alınabilen telefona hem binlerce lira daha ucuz hem de vade farksız 3 ay taksitle sahip olabiliyorsunuz. İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101 ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Şirket, Apple'ın geçtiğimiz ay duyurduğu iPhone Air modelini satmaya başladı. Burada önemli bir şey yok ancak A101'deki iPhone Air fiyatı çok çok iyi. Eğer şu sıralar bir iPhone Air planınız varsa bu fırsatı değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Bugün Apple'ın internet sitesine girer ve bir iPhone Air satın almak isterseniz, 97.999 TL'yi gözden çıkarmanız gerekecek. Ancak A101, bu rakamı 91.999 TL'ye düşürmüş durumda. Bu fiyat piyasadaki en rakam değil ancak A101'i daha güvenli bulan tüketiciler, iPhone Air'ı A101'den satın almayı tercih edebilirler.

A101'in internet sitesinden hemen satın alabilirsiniz!

A101'den ucuz iPhone Air satın almak isteyen tüketicilerin mağaza mağaza gezmelerine gerek yok. A101 Ekstra programı ile dileyen tüketiciler, bu akıllı telefonu internet üzerinden satın alabilecekler. Bu arada; Apple'ın resmî olarak sunduğu tüm renk seçeneklerinin A101'de bulunduğunu belirtelim.

Burada önemli bir detay daha var. A101'de satışa sunulan uygun fiyatlı iPhone Air modelini "Hadi Kredilerim" ile 3 ay vade ile satın alabiliyorsunuz. Üstelik bu taksitli satışta vade farkı uygulanmıyor. Yani aylık 30.666,34 TL ödeme yaparak iPhone Air sahibi olabileceksiniz.

Peki iPhone Air neler sunuyor?

Özellik Değer Ekran - 6,5 inç

- Super Retina XDR OLED

- 120 Hz ProMotion

- 1320 x 2868 piksel

- 3000 nit İşlemci A19 Pro RAM 8 GB Depolama 256/512/1 TB GB Arka Kamera 48 MP (f/1.6) Ön Kamera 18 MP Batarya Kapasite belli değil, 27 saat video oynatma İşletim Sistemi iOS 26 Kalınlık 5,6 mm Boyutlar 156.2 x 74.7 mm Ağırlık 165 gram

