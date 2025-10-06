Sudan Ucuza Satılacak Samsung Galaxy M17 5G'nin Tüm Özellikleri Belli Oldu!

Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy M17 5G, Amazon Hindistan'da listelenmeye başladı. Hâl böyle olunca telefonun özellikleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıkmış oldu. İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy M17 5G ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amazon Hindistan, Türkiye'de de satılması muhtemel bu telefon için ürün sayfasını aktifleştirdi. Bu hamleyle telefonun neredeyse tüm özellikleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıkmış oldu.

Amazon Hindistan'da yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy M17 5G, Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip olan bir ekranla gelecek. Çentikli yapıdaki bu ekran, 13 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapacak. Telefonun IP54 sertifikası, su ve toza karşı dayanıkllık gösterecek.

Karşınızda Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G, Exynos 1330 işlemci ve 8 GB RAM desteği ile gelecek. Sadece 7,5 mm kalınlığında olacak telefon, Google'ın yapay zekâ destekli Circle to Search özelliğini destekleyecek. Diğer Galaxy AI özelliklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken telefonun bütçe dostu yapısı, bu özelliklerden vazgeçilmiş olabileceğini düşündürüyor.

Telefonun arka kısmında üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Bir çerçeve içerisinde yer alacak bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alacak. Telefonun ekranı ve bataryasına ilişkin bir bilgi ise şimdilik paylaşılmadı.

Samsung Galaxy M17 5G ne zaman çıkacak?

Amazon Hindistan'da yer alan bilgiye göre Samsung Galaxy M17 5G, 10 Ekim'de düzenlenecek bir etkinlikte tüketicilerle buluşacak. Telefonun fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.