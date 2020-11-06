Samsung, Galaxy M21s'i Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy M21s'i duyurdu. Galaxy F41'in yenilenmiş bir versiyonu olan telefon, teknik özellikleri ve tasarımıyla tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Galaxy M21s, ilk olarak Brezilya'daki tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy M21s'i resmen duyurdu. Kısa bir süre önce duyurulan Galaxy F41'in yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, teknik özellikleri ve uygun sayılabilecek fiyatıyla ilk olarak Brezilya'daki Samsung hayranlarının beğenisine sunulacak.

Samsung Galaxy M21s, 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekrana sahip. Çentikli yapıdaki bu ekran, 32 MP çözünürlük sunan ön kamerayı içeriyor. Tüketiciler, telefonun arka paneline yerleştirilmiş parmak izi okuyucu sensörü de kullanabiliyorlar.

Samsung Galaxy M21s işte böyle görünüyor

Samsung'un yeni akıllı telefonu, Exynos 9611 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile eşleştirilmiş durumda. Dileyen tüketiciler, telefonun depolama alanını microSD kart ile genişletebiliyorlar. 6000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, kullanıcılara 15 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca Brezilyalılar, bu akıllı telefona siyah ve mavi renklerde sahip olabilecekler.

Samsung'un yeni akıllı telefonu, üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ikinci bir kamera ve son olarak da 5 MP'lik kamera yer alıyor. Bu kamera kurulumu, farklı çekim modlarının kullanılarak beklentileri karşılayan çekimler yapılabilmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy M21s teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ (1.080x2.340 piksel), Super AMOLED

6,4 inç büyüklüğünde FHD+ (1.080x2.340 piksel), Super AMOLED İşlemci: Exynos 9611

Exynos 9611 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 64 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2)

64 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2) Batarya: 6,000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

6,000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği) Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi Boyutlar: 75.1 mm x 159.2 mm x 8.9 mm

75.1 mm x 159.2 mm x 8.9 mm Ağırlık: 191 gram

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy M21s, 275 dolar (yaklaşık 2,350 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. Telefonun Türkiye ya da diğer ülke pazarlarına ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.