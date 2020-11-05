Motorola, Uygun Fiyatlı İki Yeni Telefonunu Duyurdu

Motorola, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni telefon duyurdu. Moto G 5G ve Moto G9 Power olarak isimlendirilen bu akıllı telefonlar, sahip oldukları teknik özelliklerden ziyade uygun fiyatlarıyla ön plana çıkıyor. Telefonlar, özellikle de Avrupa'daki tüketicilerin ilgisini çekecek türden.

Yıllar önceki popülerliğini arama noktasındaki çabalarını devam ettiren Motorola, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni telefon duyurdu. Bu telefonlar, Moto G 5G ve Moto G9 Power olarak isimlendiriliyor. Her ikisi de orta segment olarak karşımıza çıkan telefonlar, uygun sayılabilecek fiyatlarıyla Avrupa'daki tüketicilerin aklını çelmeyi başaracak gibi görünüyor.

Motorola Moto G 5G, 6,7 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, sahip olduğu HDR 10 desteği ile kullanıcılara çok daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Delikli yapıdaki bu ön kameraya yerleştirilmiş olan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük sunuyor. Ancak ekran içinde parmak izi okuyucu arayan tüketicileri pek de memnun etmeyecek. Çünkü şirket, parmak izi okuyucu sensörü telefonun yan paneline yerleştirdi.

Motorola Moto G 5G, işte böyle görünüyor

Motorola'nın yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 750G'den güç alıyor. Bu güç, 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB de depolama alanı ile destekleniyor. 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefonun 20 watt hızlı şarj teknolojisi de bu bütçe dostu telefon için beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

Motorola Moto G 5G'nin arka kısmına baktığımızda, üçlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera içeriyor. Kare şeklindeki kurulumun dördüncü boşluğunu ise LED flaş dolduruyor.

Motorola Moto G 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç büyüklüğünde IPS LCD, FHD+ çözünürlük

6,7 inç büyüklüğünde IPS LCD, FHD+ çözünürlük İşlemci: Snapdragon 750G

Snapdragon 750G RAM: 4 GB ya da 6 GB

4 GB ya da 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5,000 mAh (20 watt hızlı şarj desteği)

5,000 mAh (20 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, NFC

Motorola Moto G9 Power ise şu tasarıma sahip

Motorola Moto G9 Power'ın teknik özelliklerine baktığımızda, 6,78 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. HD+ çözünürlük sunan bu ekranın deliğinde, 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan Moto G9 Power, HD+ ekranın yarattığı açığı özellikle de bataryasıyla kapatıyor.

Motorola'nın uygun fiyatlı yeni telefonu, Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla destekleniyor. Tıpkı Moto G 5G gibi 20 watt hızlı şarj desteğine sahip telefonun batarya kapasitesi ise 6000 mAh olarak açıklandı. Motorola Moto G9 Power, Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor.

Motorola Moto G9 Power'ın arka kısmında da tıpkı Moto G 5G gibi kare şeklinde bir kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik sensörü bizleri karşılıyor. Yine telefonun arka kısmında, Motorola logosunun olduğu bir de parmak izi okuyucu sensör içeriyor.

Motorola Moto G9 Power teknik özellikleri

Ekran: 6,78 inç, HD+ çözünürlük

6,78 inç, HD+ çözünürlük İşlemci: Snapdragon 662

Snapdragon 662 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 6,000 mAh (20 watt hızlı şarj desteği)

6,000 mAh (20 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, NFC

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Moto G 5G ve Moto G9 Power'ın fiyatları ise şu şekilde olacak;