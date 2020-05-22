Samsung Galaxy M31s ve M51'in Bazı Detayları Ortaya Çıktı

Samsung, yeni modellerini tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Galaxy M serisine iki yeni model daha eklemeye hazırlanan teknoloji devi, haziran olarak belirlediği lansman tarihini üretim hızındaki yavaşlık nedeniyle erteleyebilir.

Samsung, Galaxy M31 ve Galaxy M51 modellerini yakında ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürecek. Açıklanan bilgilere göre her iki akıllı telefon da 64 MP ana kameraya sahip olacak.

Samsung Galaxy M51'in haziran ayı sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor ancak verilen bilgilerde telefonun üretim hızının büyük ölçüde, ülkede devam eden koronavirüs salgınının durumuna bağlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle planlanan piyasaya sürme tarihi değişiklik gösterebilir. Ayrıca cihazın parmak izi sensörünün ekran içinde yer alacağı düşünülüyor.

Galaxy M31s'lere gelince bu telefonun da Galaxy M51 gibi 64 MP birincil kamera ve ekran içi parmak izi sensörüyle birlikte geleceği söyleniyor. Haziran ayının ilk haftasında piyasaya sürülmesi beklenen modelin 128 GB dâhili depolama alanı olacağı düşünülüyor. Samsung Galaxy M51 ve Galaxy M31'lerin sırasıyla SM-M515F ve SM-M317F model numaralarını taşıyacağı da bildiriliyor.

Samsung 'askeri' telefon modelini tanıttı:

Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy S20 ailesi, sürpriz bir üye daha kazandı. Samsung tarafından kısa süre önce duyurulan Galaxy S20 Tactical Edition adındaki model, tamamen askeri kullanım için tasarlanmış özel bir telefon. Cihaz, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) standartlarına dayalı iki şifreleme katmanı ve askeri sınıf güvenliği sağlamak için özelleştirilmiş bir yazılımla geliyor.

Çetin koşullarda dahi muazzam bir dayanıklılık vadeden Galaxy S20 Tactical Edition, gece görüş modu benzeri bazı gelişmiş özellikler de sunuyor. Söz konusu özellik, gece görüş sistemleri aktif hâle getirildiği zaman ekranı otomatik olarak kapatıyor. Bunun dışında cihazda, hareket hâlindeyken görev planlaması ve raporları iletmek için DeX yazılımı da yer alıyor.