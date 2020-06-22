Samsung Galaxy M31s'in Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung'un üzerinde çalıştığı bilinen yeni telefonu Galaxy M31s, TUV Rheinland veritabanında ortaya çıktı. Kısa bir süre önce de Geekbench'te görülen telefonun, devasa bir batarya ile geleceği neredeyse kesinleşmiş oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şubat ayında duyurduğu amiral gemisi Galaxy S20 serisinden sonra giriş ve orta segment telefonlara ağırlık verdi. Geldiğimiz süreçte pek çok yeni telefon modeli duyuran Samsung, bazı cihazlar üzerinde ise çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonlardan bir tanesi de Galaxy M31'in halefi olarak karşımıza çıkacak Galaxy M31s.

Son olarak TUV Rheinland veritabanında ortaya çıkan telefon, batarya kapasitesiyle kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini göstermiş oldu. Zira veri tabanında yer alan bilgilere göre cihaz, amiral gemilerinde dahi göremediğimiz bir batarya kapasitesine sahip olacak.

TUV Rheinland'ın veritabanında yer alan verilere göre Samsung'un giriş seviye yeni telefonu, tam 6.000 mAh'lık bir batarya ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ancak bu bataryanın hızlı şarj desteğinin olup olmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Hızlı şarj desteği yer almaması durumunda cihazın kullanım süresi kadar şarj olma süresinin de fazlasıyla uzun olacağını belirtebiliriz.

Samsung Galaxy M31s, kısa bir süre önce Geekbench'te de ortaya çıktı. Telefonun Geekbench sonuçları, Samsung'un yeni telefonunun Exynos 9611 işlemci ile geleceğini ortaya koydu. Ayrıca bu akıllı telefonda 6 GB RAM bulunacak. Android 10 tabanlı One UI ile gelecek telefonla ilgili diğer detaylar ise şu an için ne yazık ki belirsizliğini koruyor.