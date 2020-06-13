Samsung Galaxy M31s’in Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından duyurulacağını öğrendiğimiz Galaxy M31s’in bazı performans verileri ortaya çıktı. İşlemci konusunda kardeşi Galaxy M31’den farklı bir değişikliğe gitmeyen telefon, hakkındaki diğer özellikleri hâlâ aydınlığa çıkarmış durumda değil.

Samsung, akıllı telefon sektöründe hatırı geçen markalardan biri. Ürettiği üst düzey akıllı telefonlarla birlikte piyasada her ne kadar kendini gösterse de aslında giriş ve orta sınıf telefonlardan kazandığı pazar payının çok daha etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Giriş sınıfını Galaxy M serisi olarak adlandıran Samsung, sınıfında neredeyse en büyük pil kapasitesine sahip telefonlardan biri olan Galaxy M31’i duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerdeyse Galaxy M31s adında yeni bir akıllı telefon duyuracağını öğrendiğimiz marka, yeni çıkacak telefonu hakkında bazı detayları ortaya sermiş gibi gözüküyor.

Galaxy M31s, Galaxy M31 ile aynı işlemciye sahip olabilir

Yukarıda paylaşılan görselde ortaya çıkan verilere göre, yeni M31s’in işlemcisi üzerinde herhangi bir yeniliğe gidilmemiş gibi gözüküyor. Exynos 9611 çip setinden gücünü alacak telefonun tek çekirdek puanı 347, çoklu çekirdek puanı ise 1256 olarak göze çarpıyor. SM-M317F model numaralı yeni Galaxy M31s’in gösterdiği bu performansla ve kullanılan işlemcinin aynı olmasıyla Galaxy M31’den çok da bir farkının olmadığını ekleyelim.

Ortaya çıkan görsellerden anlayabildiğimiz üzere Galaxy M31s, 6 GB RAM ile birlikte gelecek. İşletim sisteminin Android 10 ve ara yüzünün son nesil One UI olacağı da ortaya çıkan bilgiler dahilinde. Bunlar haricinde herhangi bir bilgi açıklanmayan telefon hakkında, daha önceden ortaya çıkan veriler ve tahminlerimize göre telefonun özellik listesi şu şekilde olacak.

Galaxy M31s’in Özellikleri

İşlemci: Samsung Exynos 9611

Samsung Exynos 9611 RAM: 6 GB

6 GB Ekran: 6,4 inç, FHD+ AMOLED

6,4 inç, FHD+ AMOLED Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP

64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.000 mAh

Galaxy M31s’in fiyatı ve çıkış tarihi

Herhangi bir resmî açıklama olmamasına karşın, telefonun, 30 Haziran tarihinde Hindistan’da satışa çıkarılacağı düşünülüyor. Fiyatlandırma konusunda ise vergiler hariç 1.345 TL olabileceği ekleyelim.