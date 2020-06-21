Galaxy Note20’nin S Pen’i, Apple Pencil’e Rakip Olacak

Samsung’un tanıtması beklenen yeni Galaxy Note20 serisi, ünlü isim Ice Universe’e göre oldukça iyi bir S Pen’le birlikte gelecek. Ice Universe, yeni S Pen’in Apple Pencil gibi 9 ms tepki süresine sahip olacağını paylaştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu ağustos ayında tanıtacağı yeni Galaxy Note20 serisi akıllı telefonlarıyla ortalığı sallayacak gibi duruyor. Şirket, özellikle paylaşılan son bilgilere göre Galaxy Note20 ile birlikte Note serisinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Samsung Galaxy Note20 hakkında yeni bir bilgi de bugün daha önce de birçok cihaz hakkında birçok bilgi paylaşan ve bu bilgileri doğru çıkan Ice Universe’ten geldi. Ice Universe, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni Galaxy Note20 serisinde bulunacak S Pen’in bir önceki stylus kaleme göre daha üstün olacağını gösteren bir detay paylaştı.

S Pen, 9 ms tepki süresiyle gelecek:

Ice Universe, Twitter üzerinden yalnızca “9ms” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın tam olarak neyi gösterdiği ilk başta anlaşılmasa da kendisi son günlerde yalnızca yeni Galaxy Note20 serisi hakkında konuştuğundan, 9 ms ifadesinin neye karşılık geldiğini anlamak zor olmadı.

Ice Universe’ün paylaşımına göre Samsung Galaxy Note20’de bulunacak S Pen, 9 ms tepki süresine sahip olacak. Yani yeni S Pen, Apple’ın iPad Pro 2020 ile birlikte sunduğu Apple Pencil’le aynı tepki süresiyle gelecek. Yeni S Pen’in düşük tepki süresi ve Galaxy Note20’nin 120 Hz’lik ekranı birleştiğinde, Samsung’un kesinlikle daha üst düzey bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.

Ice Universe, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlardan birinde yine S Pen’in sunacağı deneyimi artıran ufak ama önemli bir değişiklikten de bahsetti. Yapılan paylaşıma göre Samsung Galaxy Note20 serisi, tamamen düz bir ekranla gelecek. Böylece S Pen kullanmayı sevenlerin pek de hoşlanmadığı kavisli ekran ortadan kalkacak.

Tabii yapılan tüm bu paylaşımların kesinlikle doğru olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak Ice Universe’ün daha önce yaptığı paylaşımlarının birçoğu son üründe tıpatıp aynıydı. Yine de tüm bu özelliklerin gerçekten olup olmayacağını görmek için Samsung’un 5 Ağustos’taki etkinliğini beklemek durumundayız.