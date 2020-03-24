Samsung Galaxy M51'in Konsept Tasarım Görselleri Paylaşıldı

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni bir telefonun konsept görselleri sızdırıldı. Galaxy M51 olarak isimlendirilmesi beklenen telefon, günümüz teknolojilerini tüketicilerle buluşturacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir giriş ve orta segment telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılındaki ilk amiral gemisi Galaxy S20 ailesini tüketicilerin beğenisine sunan şirket, şu sıralar daha çok giriş ve orta seviyeye odaklanmış durumda.

Şimdi, Samsung'un bir süredir üzerine çalıştığı yeni bir telefonun daha konsept tasarım görselleri paylaşıldı. Kısa bir süre sonra tanışmayı beklediğimiz bu telefon Galaxy M51 olarak isimlendirilecek. Dilerseniz hemen, donanım özelliklerini henüz bilmediğimiz bu telefonunla ilgili söylentilere ve genel tasarımına yakından göz atalım.

İşte Galaxy M51

Sızdırılan görüntüler, Samsung'un yaklaşmakta olan yeni telefonunun kavisleri olmayan düz ve delikli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Çerçeve işini minimalize eden Samsung, bu modelinde de çerçeveleri olabildiğinde ince tutmayı başarmış durumda. Ancak bu telefonda ekran üzeri parmak izi okuyucu sensörü bulunmuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman dikdörtgen yapıdaki 3'lü kamera kurulumu görüyoruz. Tüketicilerin bu kamera kurulumlarına da alıştığını söylemek mümkün çünkü son dönemlerde piyasaya sürülen giriş ve orta seviye telefonların pek çoğunda hem son dönemlerde furya haline gelen dikdörtgen tasarımı hem de 3'lü kamera kurulumunu görüyoruz.

Samsung'un yeni telefonuyla ilgili yapılan sızıntılar, bu telefonun 6.5 inç büyüklüğünde olacağını, 3.5 mm'lik kulaklık girişinin telefonun üstünde yer alacağını ve bu telefonun şarj portunun USB Type-C olacağını ortaya koyuyor. Ses ve güç düğmeleri telefonun sağ tarafında bulunurken arka kısımda da parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.

Samsung, geçtiğimiz yıllarda "Galaxy M50" isimli bir modeli piyasaya sürmedi. Dolayısıyla bu telefonun Galaxy M40'ın halefi olmasını bekleyebiliriz. Ancak bu telefonun Galaxy M41 olarak isimlendirilme olasılığının düşük olduğu, Galaxy M51 olarak geleceği söyleniyor. Böylelikle Samsung, Galaxy M50 modelini atlayarak doğrudan Galaxy M51 ile tüketicilerin karşısına çıkacak.