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  • Android 11'e Gelen 117 Emojinin Hepsi Ortaya Çıktı

Android 11'e Gelen 117 Emojinin Hepsi Ortaya Çıktı

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Günlük hayatta artık birçok kişinin mesajlaşırken kullandığı ve hatta vazgeçilmezi haline gelen emojilere Android 11 ile birlikte yenileri ekleniyor. Peki, yeni Android sürümüyle birlikte gelecek olan bu yeni emojiler neler?

Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız bir haberimizde Android 11 beta sürümüne 117 yeni emoji eklendiğinden bahsetmiştik. 62 yeni karakter, 55 ten rengi ve cinsiyet varyantının bulunduğu bu 117 yeni emojinin tasarımları paylaşıldı. Bu emojiler, Android 11 Beta 1 sürümünde henüz kullanılabilir durumda değil.

Unicode Consortium, ocak ayında yaptığı açıklama yeni Emoji 13.0 eklentilerini açıklamış ve şirketlere kendi sürümlerini yapıp uygulamaları için zaman tanımıştı. Google da yeni emojilere uyum sağlayan şirketlerden bir tanesi oldu.

Henüz Gboard’dan erişilebilir değil

emojiler

Android 11 Beta 1 ve daha önceki geliştirici sürümleri bazı yeni emojileri içerisinde barındırıyordu ancak bunlar son tasarımlar değildi. Şu an bu yeni emojiler Gboard’dan erişilebilir durumda değil ancak bu emojileri Emojipedia’dan kopyalayarak kullanabilirsiniz.

Android 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan 117 emojinin güncellenmiş tasarımları kullanıcılarla paylaşıldı. Aşağıdaki görsellerden de görebileceğiniz üzere yeni karakterlerdeki bazı değişikliklerin yanı sıra Google’ın hâlihazırda var olan karakterlerde de bazı ufak oynamalar yaptığı görülüyor.
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Paylaşılan yeni emoji tasarımlarını aşağıdaki görsellerden takip edebilirsiniz. Ayrıca Android işletim sisteminin yeni sürümü için planlanan iki betası daha bulunuyor. Dolayısıyla Google, kullanıcılara sunulmadan önce bu beta sürümleri içerisinde tasarımlarda ufak değişikliklere gidebilir.

Var olan karakterlerdeki değişiklikler:

Android 10

android 10 emoji

Android 11

Android 11 emoji

Yeni emojiler:

Gülücükler ve duygular

android 11 yeni emojiler

İnsanlar

android 11 yeni emoji

Hayvanlar ve doğa

android 11 yeni emojiler

Yiyecekler ve içecekler

android 11 yeni emojiler

Seyahat ve yerler

android 11 yeni emojiler

Aktiviteler

android 11 yeni emojiler

Nesneler

android 11 yeni emojiler

Trans birey bayrağı ve sembolü

android 11 yeni emoijiler

Kaynak : https://9to5google.com/2020/06/20/new-android-11-emoji/
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