Evan Blass tarafından Patreon'dan yapılan açıklamalarda Samsung'un bu yeni kablosuz kulaklıklarının mistik bronz, siyah ve beyaz renklerde olacağı gösterildi. Kablosuz kulaklığın tasarımı da alışılmışın dışında.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şu sıralar hareketli bir sürecin içerisinde. Çünkü şirket, ağustos ayında amiral gemisi yeni telefonu Galaxy Note 20 ailesini tanıtacak. Sadece bununla yetinmeyecek olan şirket, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Watch 3 tanıtımını da yine Galaxy Note 20 ailesi ile birlikte yapacak. Ancak Samsung'un kısa bir süre içerisinde duyurması beklenen başka bir ürün daha var. Bu ürün, şirketin yeni kablosuz kulaklığı "Galaxy Buds Live".

Samsung, Galaxy Buds ailesi kablosuz kulaklıklarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle de Galaxy S20 ailesi ile birlikte duyurulan Galaxy Buds+, sunduğu teknik özelliklerle ön plana çıkmıştı. Birkaç aydırsa Samsung'un yeni bir kablosuz kulaklık geliştirdiği dillendiriyor. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgiler, bu kablosuz kulaklıkların tasarımını ve renklerini gözler önüne seriyor.

Mistik bronz, Samsung Galaxy Buds Live'a da yansıyor

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla bilinen Evan Blass, Patreon'dan yaptığı açıklamalarla Galaxy Buds Live'in tasarımını ve renklerini paylaştı. Samsung'un önümüzdeki dönemlerde favorisi olacak mistik bronz rengiyle vurgulanan kulaklıklar, parlak kaplamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İlginç bir şekilde Galaxy Buds Live'ın kutusu ise daha mat bir kaplama ile karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Buds Live, sızdırılan görsellere göre fasulye taneleri gibi görünecek. Samsung'un yeni kablosuz kulaklıklarının şarj kutusu ise bugüne kadar alıştığımız şarj kutularına oranla biraz daha büyük ve daha çok dikdörtgen yapıda olacak. İşin daha da ilginç olan yanı ise görünüşe göre Galaxy Buds Live, kulaklık uçlarına sahip değil. Bu durum, Galaxy Buds Live'ın şarj kutusunda çok belirgin bir şekilde görünebiliyor.

Evan Blass'ın Patreon'dan yaptığı paylaşım, Samsung Galaxy Buds Live'ın beyaz ve siyah renklere sahip olacağını da gözler önüne seriyor. Teknik özellikler açısındansa bu kablosuz kulaklıkların, aktif gürültü engelleme ve hızlı şarj desteği gibi pek çok günümüz teknolojisine sahip olması bekleniyor. Galaxy Buds Live ile ilgili olarak belki de en çok merak edilen şey ise, bu kablosuz kulaklıkların batarya kapasitesi. Bu konuda ise net bir bilgi henüz mevcut değil.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, bu kablosuz kulaklıkların 22 Temmuz'da duyurulacağı yönündeydi. Ancak Samsung, bu iddialardan sonra bir açıklama yaptı ve 5 Ağustos'ta bir "Galaxy Unpacked" etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Bu da Galaxy Buds Live ile de ağustos ayında tanışabileceğimizin bir göstergesi. Neyse ki süreç artık çok yakın ve her şey, bir aydan daha kısa bir süre içerisinde belli olmuş olacak.