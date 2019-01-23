Galaxy ailesinin Note 8 akıllı telefonunun arayüzünün yeni beta güncellemesi yayınlandı.

Gerçekleştireceği tanıtımlar ile 2019 yılını Samsung yılı yapmaya niyetli olan Güney Koreli şirket, cihazlarına sağladığı güncelleme konusunda da kullanıcılarına güven veriyor. Galaxy S9 ve S9 Plus akıllı telefonları için Android 9 Pie güncellemesini bitiren ve dağıtımına başlayan sektör devi, Galaxy Note 8'in One arayüzünün 2. betasını da yayınladı.

Android'in en gelişmiş ve güncel sürümün olan Android 9 Pie işletim sistemiyle Samsung akıllı telefonlara gelen One UI arayüzünün 2. betası, Galaxy Note 8 akıllı telefonu için yayınlandı. Samsung'un 705MB boyutundaki güncellemesi içerisinde - ağır çekimde video çekilmeye çalışıldığında kamera uygulamasının "durdurmaya zorla" hatası vermesi gibi - birçok hata gidermesi ve performans iyileştirmesi yaptığı görülüyor.

Gelen güncelleme ile PIN kodu girilmeye çalışıldığında cihazın donup yanıt vermemesi sorununu da gideren Samsung, One UI arayüzünü gelmiş geçmiş en stabil ve başarılı Samsung arayüzü yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Galaxy S8 akıllı telefonunun da alacağı güncelleme ile One UI arayüzüne sahip olabileceği tahmin ediliyor.