Samsung Galaxy Note Serisinin Dünden Bugüne Evrimi

Samsung’un ilk olarak 2011 yılında iş telefonu olarak piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy Note ile başlayan seri, her sene S serisinin yanı sıra piyasaya sürülen amiral gemisi serisi olmaya devam etti. Bu büyük ekranlı ve akıllı kalemli seri günümüze kadar nasıl bir evrim geçirerek geldi gelin beraber göz atalım.

Günümüz akıllı telefon piyasasında Samsung Galaxy Note serisi gibi ikonik olan çok az seri var. Samsung'un Galaxy Note serisi, mazisi bulunan ve günümüzde hâlâ önde gelen bir seri. Her zaman Galaxy S paralel bir şekilde, amiral gemisi modeli olarak piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note'ların en çok öne çıktığı kısım da akıllı kalemi olan ‘S Pen’.

Samsung’un geçtiğimiz aylarda Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’yı piyasaya sürmesiyle birlikte serinin geçmişten bugüne nasıl bir evrim geçirdiğini inceledik. Android piyasasının büyük ekranlı telefonlarla dolmasında önemli bir rol oynayan ilk Samsung Galaxy Note ile başlayarak, sorunlarla dolu ve büyük bir başarısızlık olan Samsung Galaxy Note 7’ye kadar bütün Note serisi telefonlara gelin beraber göz atalım.

Samsung Galaxy Note serisi:

Samsung Galaxy Note (2011)

Samsung Galaxy Note 2 (2012)

Samsung Galaxy Note 3 (2013)

Samsung Galaxy Note 4 (2014)

Samsung Galaxy Note Edge (2014)

Samsung Galaxy Note 5 (2015)

Samsung Galaxy Note 7 (2016)

Samsung Galaxy Note 8 (2017)

Samsung Galaxy Note 9 (2018)

Samsung Galaxy Note 10 (2019)

Samsung Galaxy Note 20 (2020)

Samsung Galaxy Note: Kalemi ile akıllı telefon dünyasında bir devrim

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 5,3 inç (800x1280)

RAM: 1 GB

Dâhili depolama alanı: 16/32 GB

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 2 MP

Batarya: 2.500 mAh

İşletim sistemi: Android 2.3.5

Samsung Galaxy Note hakkında ilgi çekici bilgiler:

Orijinal Samsung Galaxy Note, 256 seviyeli baskı hassasiyetine sahip aktif bir dijitalleştirici ile tanıtılmıştı.

ile tanıtılmıştı. Telefon Android 2.3 işletim sistemi ile geliyordu ve Android 4.1’e kadar güncelleme almaya devam etti.

almaya devam etti. Kuzey Amerika telefonun Qualcomm Snapdragon S3 ’e sahip modelini alabiliyorken, diğer bölgeler telefonun Exynos 4210 ’e sahip modelini aldılar.

’e sahip modelini alabiliyorken, diğer bölgeler telefonun ’e sahip modelini aldılar. Telefonun 5,3’lük HD ekranı, o zamanın en büyük ekranıydı.

2011 yılı, akıllı telefon endüstrisi için bir dönüm noktasıydı. Nokia, Symbian işletim sisteminden Windows Phone’a geçmişti, Android'in Froyo sürümü daha yepyeniydi. Daha sonrasında 5,3 inçlik ekranıyla Samsung Galaxy Note piyasaya sürüldü ve herkesin gözünde boyutu nedeniyle bir kuşku oluşturdu.

10 milyon birim satan akıllı telefon, kullanıcıların ‘akıllı telefonda büyük ekran olmaz’ algısını kırmayı başardı. O zamanın en iyi donanımını kullanan Samsung Galaxy Note, dünyaya bir de akıllı kalemini tanıtmıştı. Şimdilerde ‘S Pen’ ismine sahip bu fonksiyonlu kalem ile telefon, aslında daha çok iş insanlarını hedeflemişti.

Samsung Galaxy Note 2: Geliştirilmiş Galaxy Note

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 5,5 inç (720x1280)

RAM: 2 GB

Dâhili depolama alanı: 16/32/64 GB

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 1.9 MP

Batarya: 3.100 mAh

İşletim sistemi: Android 4.1.1

Samsung Galaxy Note 2 hakkında enteresan bilgiler:

Samsung Galaxy Note 2, iki ayrı uygulamayı aynı anda 1 ekranda bölerek kullanmanızı sağlama özelliğini tanıtmıştı.

kullanmanızı sağlama özelliğini tanıtmıştı. Samsung, S Pen’in baskı hassasiyetini 1024 seviyeye çıkardı ve doğruluk payını arttırdı.

seviyeye çıkardı ve doğruluk payını arttırdı. Telefon ayrıca S Pen’i telefona değdirmeden gezdirerek içerikleri kontrol edebileceğiniz Air View özelliğini de tanıttı.

Orijinal Samsung Galaxy Note’un piyasada akıllı kalemli bir akıllı telefona ihtiyaç duyduğunu kanıtlamasıyla serinin 2. telefonu da çok daha gelişmiş özelliklerle piyasaya sunuldu. Geliştirmeler, kullanıcıların gerçekten hoşuna gitmiş olacak ki cihaz çıkışının ilk 2 ayında 3 milyon birim satmayı başardı.

İlkine nazaran daha yumuşak köşelere sahip telefon, aynı zamanda daha inceydi de. Telefonun ekran çentiklerinin de küçültülmesiyle ekran boyutu 5,5 inçe yükseldi. S Pen’in gecikme süresi daha da düşürüldü ve hassasiyeti arttırıldı.

Samsung Galaxy Note 3: İş telefonu olma yolunda büyük adım

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 5,7 inç

RAM: 3 GB RAM

Dâhili depolama alanı: 16/32/64 GB

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 2 MP

Batarya: 3.200 mAh

İşletim sistemi: Android 4.3

Samsung Galaxy Note 3 hakkında enteresan bilgiler:

Samsung Galaxy Note 3’ün tasarımı plastik deri ve suni metal karışımından oluşuyordu.

karışımından oluşuyordu. Ekranının çözünürlüğü 1080p ’ye yükselmişti ve ekran boyutu arttırılmıştı.

’ye yükselmişti ve ekran boyutu arttırılmıştı. Galaxy Note 3, 3 GB RAM’e sahip ilk akıllı telefondu.

Samsung Galaxy Note 3 ile birlikte şirket, tasarımı iş insanlarına daha uygun bir hâle getirdi. 5,7 inç’lik dev ekranıyla ve daha da gelişmiş donanımıyla kullanıcıları bir kez daha şaşırtmayı başaran Samsung Galaxy Note 3, Gorilla Glass 3 ekran, 4K video kaydı ve birçok mikro sensöre sahipti.

Çıkışının ardından ilk 2 ayda tam 10 milyon birim satmayı başaran Note 3, 2013 yılının en çok satan akıllı telefonu konumuna ulaşmıştı. S Pen ise Air Command menüsüyle işlevi arttırılmış bir iş almıştı ve bir bilgisayar faresinin sağ tıkı işlevini görüyordu. Bu özellikler günümüz akıllı telefonları arasında pek bir şey ifade etmese de o yıllar için bu telefon bir amiral gemisiydi.

Samsung Galaxy Note 4: Dönemin en yüksek çözünürlüklü ekranına sahip telefon

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 5,7 inç

RAM: 3 GB RAM

Dâhili depolama alanı: 32 GB

Arka kamera: 16 MP

Ön kamera: 3,7 MP

Batarya: 3.220 mAh

İşletim sistemi: Android 4.4.4

Samsung Galaxy Note 4 hakkında enteresan bilgiler:

Galaxy Note 4 ile suni metal tasarımından alüminyum tasarıma geçildi .

. Dokunmatik hassasiyeti 1024’ten 2048 seviyeye yükseltildi .

. Telefonda Ultraviyole ölçüm ışını ve kalp atışı takibi sensörü bulunuyordu.

2014 yılıyla birlikte Samsung Galaxy Note serisi gerek büyük ekranı gerekse S Pen’iyle ikonlaşmaya başlamıştı. Plastik arka panele geri dönüş yapan Samsung, Note 4’te daha zarif ve asil bir görünüm için ön panelini suni metalden alüminyuma geçti. Ayrıca Note 4 ile birlikte telefonun Home tuşuna da bir parmak izi okuyucusu eklendi. Note 4 daha çok kalp atışı takibi özelliğiyle insan sağlığına yönelik büyük bir adım atmıştı.

Samsung Galaxy Note Edge: Eğimli ekranların doğuşu

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 5,6 inç

RAM: 3 GB

Dâhili depolama alanı: 32/64 GB

Arka kamera: 16 MP

Ön kamera:

Batarya: 3.000 mAh

İşletim sistemi: Android 4.4.4

Samsung Galaxy Note Edge hakkında enteresan bilgiler:

CES 2013 etkinliğinde Youm adıyla bir konsept olarak tanıtılmıştı.

adıyla bir olarak tanıtılmıştı. Samsung Galaxy Note Edge, kavisli bir ekrana sahip olan ilk akıllı telefondu.

Samsung’un fazla bir geliştirme yapmadan, hatta bazı donanımını daha düşüğe çekerek piyasaya çıkardığı ilk Note serisi telefonu olan Note Edge, kavisli bir ekrana sahipti. Bu şimdilerde büyük bir olay olmasa bile Samsung Galaxy Note Edge’in ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu olduğunu göz önüne alınca büyük bir olay.

Samsung Galaxy Note 5:

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 5,7 inç

RAM: 4 GB RAM

Dâhili depolama alanı: 32/64/128 GB

Arka kamera: 16 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh

İşletim sistemi: Android 5.1.1

Samsung Galaxy Note 5 hakkında enteresan bilgiler:

Samsung Galaxy Note 5, cam arka panel ile tanıtılmıştı.

ile tanıtılmıştı. Eğer ters takılırsa S Pen bozuluyordu .

. Note serisindeki ilk sökülemez batarya bu telefonla gelmişti.

Samsung Galaxy Note 5 ile birlikte işlemci daha hızlı bir hâl almıştı, RAM arttırılmıştı ve kameralar geliştirilmişti ancak asıl olay telefonun tasarımındaydı. İlk defa cam arka panelle piyasaya sürülen bir Note serisi telefonu olan Note 5, oldukça asil görünen bir telefondu. Telefonun tasarımı tamamen cam ve metalden oluşuyordu.

Telefonun sökülebilir bir bataryası yoktu ve bu Note serisi için bir ilkti. Bu telefonda ayrıca bir microSD kart haznesi de bulunmuyordu. Bu birkaç ufak tefek sorunu göz ardı eden kullanıcılar telefonun satış rekorları kırmasını sağladılar.

Samsung Galaxy Note 7: Saatli bomba

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 5,7 inç

RAM: 4 GB RAM

Dâhili depolama alanı: 64 GB

Arka kamera: 12 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 3.500 mAh

İşletim sistemi: Android 6.0.1

Samsung Galaxy Note 7 hakkında enteresan bilgiler:

Telefon, kızılötesi temelli gözbebeği tanıma sistemini tanıtmıştı.

sistemini tanıtmıştı. Samsung bu telefonu aleve karşı korumalı kutularda kullanıcılara göndermişti.

kullanıcılara göndermişti. Bir yazılım güncellemesiyle Note 7’nin akıllı telefon özelliği tamamen devre dışı bırakılmıştı .

. Note 7’nin yeniden tasarlanmış hali Galaxy Note 7 Fan Edition, daha küçük bir batarya ve yeni güvenlik önlemleriyle piyasaya sürülmüştü.

Samsung, 6 sayısını atladı ve mimli telefon Galaxy Note 7’yi piyasaya sürdü. Telefon, Note serisinde ilk defa USB Type-C girişe sahip olan telefon olma unvanını taşıyordu. Telefonun mimli olmasının sebebi ise bazı kullanıcıların geribildirimleri cihazın çok fazla ısındığı ve hatta patladığı yönünde olmasıydı. Samsung her ne kadar cihazları geri toplatıp yenisini gönderse bu patlama sorunu devam etti.

Küllerinden yeniden doğan bir Anka Kuşu gibi Note 7, yenilenmiş biçimiyle Samsung tarafından tekrar piyasaya sürüldü. Bu sefer cihazın bataryası küçülmüştü ve bu sayede daha stabil bir hâl almıştı. Bu yenilenen cihaz ayrıca Samsung’un sanal asistanı Bixby’i içeren ilk Note cihazıydı.

Samsung Galaxy Note 8: Samsung’un kendini kanıtlama çabası

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 6,3 inç

RAM: 6 GB

Dâhili depolama alanı: 64/128/256 GB

Arka kamera: 12 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 3.300 mAh

İşletim sistemi: Android 7.1.1

Samsung Galaxy Note 8 hakkında enteresan bilgiler:

Galaxy Note 8, serideki ilk çift lensli kamera sistemini barındıran telefondu.

sistemini barındıran telefondu. Telefon ayrıca Samsung’un Bixby sanal asistanını içeriyordu.

içeriyordu. Kilitli ekrandayken bile not almanızı sağlayabilen bir özellik ilk defa Note 8’de bulunuyordu.

sağlayabilen bir özellik ilk defa Note 8’de bulunuyordu. Yenilenen kamera uygulaması, kullanıcıların fotoğraf çekmeden önce ve çektikten sonra fotoğrafların arka planını bulanıklaştırabilmesini sağlıyordu.

Samsung Galaxy Note 7 fiyaskosunun ardından şirketin kendini yeniden kanıtlaması gerekiyordu. Samsung bu sefer hamlesini güvenli bir şekilde yaptı ve telefonları direkt olarak küçük batarya ile donattı. Note 7’den aldığı dersler ve Note 8’e yaptığı geliştirmelerle Samsung, telefonun çıkış haftasında 270.000 birim satmayı başardı.

Ayrıca Note 8 ile birlikte Dex özelliği de Note serisine gelmiş oldu. Dex ile birlikte telefonu bir monitöre bağladığınızda, klavye ve fare ile bir bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz. Note 8 ayrıca serideki biri 12 MP’lik ana, diğeri de 12 MP’lik telefoto lensi olmak üzere iki lens içeren ilk telefondu.

Samsung Galaxy Note 9: Yenilik eksikliği

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 6,3 inç

RAM: 6 GB RAM

Dâhili depolama alanı: 64/128/256 GB

Arka kamera: 12 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 3.300 mAh

İşletim sistemi: Android 7.1.1

Samsung Galaxy Note 9 hakkında enteresan bilgiler:

S Pen, telefonun altından şarj edilebilen bir bataryaya sahip oldu.

30 dakikalık kullanım için 40 saniyelik şarj etme süresi yetiyordu.

Note 9, seride 3,5 mm’lik jak girişi içeren son telefondu.

Samsung Galaxy Note 9, ailenin neredeyse hiçbir yeni özelliği olmadan piyasaya sürülen bir üyesi konumunda. Yeni inovatif özelliklere sahip olmasa da Galaxy Note 9, seride 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama kapasitesi sunan ilk akıllı telefondu. Telefona ayrıca daha iyi bir oyun performansı için karbon boruyla soğutma sistemi eklendi.

En büyük geliştirmeler ise telefon yerine S Pen’e geldi. Arttırılmış Bluetooth kapasitesi ve dâhili batarya ile kalem artık sunumlarda da kullanabileceğiniz akıllı bir kalem haline geldi. Buna rağmen yeniliklerde frene basılması satışlara da yansıdı. Galaxy Note 9 sadece 9,6 milyon birim satabildi ki bu Note 8’den daha az.

Samsung Galaxy Note 10: İki farklı Note 10

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 6,3 inç

RAM: 8 GB

Dâhili depolama alanı: 256 GB

Arka kamera: 12 MP

Ön kamera: 10 MP

Batarya: 3.500 mAh

İşletim sistemi: Android 9

Samsung Galaxy Note 10 hakkında enteresan bilgiler:

Note 10, Infinity-O ekranlı, yani ekrana gömülü kameraya sahip ilk telefondu.

Telefonun kilit tuşuna sanal asistan Bixby’i yönetebileceğiniz bir fonksiyon eklendi.

Daha düşük performanslı işlemci gücü ve daha küçük ekranlı bir Note 10 modeli olan Note 10 Lite da piyasaya sürüldü ve bu modelde 3,5 mm’lik bir jak girişi de bulunuyordu.

Telefonların gitgide büyümesiyle birlikte Samsung için karar verme vaktiydi. Galaxy Note 10’da bu bağlamda iki farklı boyutta iki farklı model olarak piyasaya sürüldü. Bu da Samsung’un farklı segmentteki telefonlarıyla farklı kitlelere de hitap edebilmesini sağladı.

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ modellerinin arasında hem ekran boyutu hem de batarya kapasitesi konusunda farklılıklar bulunuyor. İki modelin de işlemcileri ve kamera sistemleri aynıydı. Her yıl olduğu gibi Note 10’la birlikte de S Pen geliştirildi ve artık telefonu tamamen uzaktan kontrol edebileceğiniz bir noktaya getirildi.

Samsung Galaxy Note 20: Yeni bir görünüm

Teknik özellikleri:

Ekran boyutu: 6,7 inç

RAM: 8 GB

Dâhili depolama alanı: 256 GB

Arka kamera: 64 MP

Ön kamera: 10 MP

Batarya: 4.300 mAh

İşletim sistemi: Android 10

Samsung Galaxy Note 20 hakkında enteresan bilgiler:

Samsung, Note 20’nin çıkışıyla birlikte 3 nesil güncellemenin geleceğinin garantisini verdi. Android 10 ile gelen telefon Android 13’e kadar gidecek.

geleceğinin garantisini verdi. Android 10 ile gelen telefon kadar gidecek. Note 20 Ultra’daki ana kamera 108 MP’lik bir sensöre sahip ve periskop lens ile birleştiğinde 50x yakınlaştırma sağlayabiliyor.

bir sensöre sahip ve ile birleştiğinde sağlayabiliyor. Galaxy S20 gibi Note 20’de de 8K video kaydı özelliği bulunuyor. Tabii bu çözünürlükteki bir görüntüyü oynatabilmek için önce ona uygun ekran bulmanız gerekiyor.

Her ne kadar Samsung Galaxy Note 20 Ultra 120 Hz ekran, gelişmiş ön panel gibi birçok yeniliğe sahip olsa da standart Note 20 modeli birçok yönden performansı düşürülmüş bir model olarak geldi. Standart modelin sadece 60 Hz’lik bir ekran yenileme hızı bulunuyor ve kamera sistemi de 12 MP ana, 64 MP telefoto sensörü ve 12 MP ultra geniş açılı 3 lensten oluşuyor.

Böylelikle Samsung Galaxy Note ailesindeki tüm modelleri anlattığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz