Samsung Galaxy M21’in İlk Detayları Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy M serisine ait olacak olan yeni telefonu Galaxy M21 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Paylaşılan raporda telefonun depolama ve işlemcisine ait detayların yanı sıra diğer Galaxy M serisi cihazların renkleriyle ilgili bilgiler de bulunuyor.

Bu ayın başlarında yayınlanan bir rapor, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy M11 ve Galaxy M31 olmak üzere iki yeni akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Şimdilerde yayınlanan yeni bir rapora göreyse şirket, Galaxy M21 adında yeni bir cihaz daha geliştirmeye başladı. Bu noktada yeni telefonun, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy M20/M20s akıllı telefonlarının halefi olması bekleniyor.

Yayınlanan raporda ‘SM-M215F’ model numarasıyla görüntülenen Samsung Galaxy M21’in, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Cihazın selefi olan Galaxy M20’nin 32 GB ve 64 GB seçenekleriyle geldiğini göz önünde bulundurursak bu, oldukça makul bir iddia gibi görünüyor.

Samsung Galaxy M21’de yer alması beklenen bazı teknik özellikler:

Samsung Galaxy M21 henüz çok yeni bir cihaz olduğundan hakkında net bir şekilde konuşamıyoruz. Buna rağmen bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre cihaza gücünü verecek olan yonga seti, Exynos 9609 veya Exynos 9611 olacak. Öte yandan en güncel Android 10 ile geleceği belirtilen cihazda ayrıca üçlü kamera modülünün yer alması bekleniyor.

Yeni model Samsung cihazlar hakkında bilgiler içeren rapor ayrıca Galaxy M11, Galaxy M21 ve Galaxy M31 gibi yaklaşan M serisi telefonların siyah ve mavi gibi ortak renklerde satışa sunulacağını söylüyor. Bununla birlikte cihazların her biri için farklı bir üçüncü renk seçeneğinin olacağı da belirtiliyor. Bu noktada Galaxy M11’de mor, Galaxy M21’de yeşil ve Galaxy M31’de kırmızı renkleri ek seçenek olarak bulunacak.

Galaxy M10 ve Galaxy M20 markalı telefonlar, geçtiğimiz ocak ayında Hindistan’da resmî olarak piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle yeni Galaxy M serisi akıllı telefonların da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Samsung’un Galaxy M serisine ait yeni cihazları hakkında bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.