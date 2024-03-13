Güney Kore'den gelen haberler, Samsung'un Galaxy Ring üretim kapasitesi ve ürünün raflarda yerini alacağı tarih hakkında bilgiler veriyor.

Bu yılın başlarında düzenlenen Mobile World Congress 2024'te karşımıza çıkan ilginç ürünlerden biri de Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring olmuştu. Daha şimdiden büyük ilgi uyandıran bu ilgi çekici ürünle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak ürünün üretim süreci ve satışa çıkış tarihi ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre Güney Koreli devin ilk aşamadaki hedefi 400 bin adet Samsung Galaxy Ring üretmek. Firmanın yaptığı tahminlere göre önümüzdeki yıl satılacak olan akıllı yüzük sayısı bu olacak. Çok kısa bir süre önce tanıtılmış bir teknoloji için bu tahmin oldukça iddialı olsa da Samsung, mayısta bu hedefle üretim bantlarını çalıştıracak.

İlk aşamada 400 bin adet üretilecek

Samsung, talebin beklediklerinden fazla olması durumunda da üretime devam edebileceği şekilde planlar yapıyor. Hem ürünün oldukça küçük olması hem de herhangi bir parçada tedarik sorunu yaşanmaması sayesinde firma, beklediğinin üzerinde taleple karşılaşması durumunda rahatça üretimi artırabilecek.

Galaxy Ring'in Temmuz'da ya da ağustos başında yapılacak olan Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. 9 farklı boyuta, 3 farklı renge ve 9 gün kullanım ömrüne sahip olacağı bilinen akıllı yüzük muhtemelen Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Dolayısıyla ağustos ayı içinde Galaxy Ring'in satışa sunulması bekleniyor.