Samsung Galaxy Ring'in iOS ekosistemini desteklemeyeceği açıklandı. Samsung, bu cihazın insanların akıllarını çeleceğini ve iPhone sahiplerinin Samsung telefonlara geçiş yapacağını düşünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son günlerde daha çok "Galaxy Ring" olarak isimlendirdiği akıllı yüzüğü ile gündemde. Şirket, bu yüzüklerin tasarımlarını ve bazı özelliklerini zaten açıkladı. Ancak gelen son haberler, en azından iPhone sahiplerinin canını sıkacak gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre Galaxy Ring, ne yazık ki iOS işletim sistemini desteklemeyecek.

Galaxy Ring'i deneyimleme fırsatı yakalayan bir avuç teknoloji editöründen gelen bilgiye göre Galaxy Ring, Samsung'un akıllı saat serisi olan Galaxy Watch ile tam uyumlu çalışacak. Hatta her iki cihazın entegrasyonu o kadar iyi olacak ki daha anlamlı sağlık verileri üretmek için kullanıcıdan alınan bilgilerin birleştirilmesi bile sağlanacak. Ancak iş iOS ekosistemine geldiğinde böyle bir durum söz konusu olmayacak.

Diğer Android telefonların desteklenmesi için de çalışılıyor

Edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Ring'i sadece Galaxy telefonlarla tam uyumlu çalıştırmayacak. Şirket, bu akıllı yüzüğü Android ekosistemindeki diğer akıllı telefonlarla da uyumlu hâle getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yani Xiaomi, vivo, Redmi, OnePlus ve OPPO gibi markalara ait telefonlar, Galaxy Ring'le uyumlu olacak. En azından Samsung'un böyle bir çalışması var.

iOS desteği olmayacak

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy Ring, iOS cihazlarla uyumlu olmayacak. Yani bir iPhone sahibi, Galaxy Ring satın alıp telefonuyla eşleştiremeyecek. Bununla ilgili açıklama yapan Samsung'dan Hon Pak, Galaxy Ring cihazların insanları Samsung'a geçiş yapacak kalibrede olması için çalıştıklarını söyledi. Yani Samsung, iPhone sahiplerinin Samsung Galaxy telefon almalarını sağlamak için böyle bir şey yapıyor.