Samsung Galaxy S20 Ailesinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un 11 Şubat'ta tanıtacağı yeni Galaxy S20 serisinde bulunacak telefonların özellikleri ortaya çıktı. Öyle görünüyor ki her üç cihaz da kamera performansıyla ortalığı kasıp kavuracak potansiyele sahip olacak.

Geçtiğimiz hafta Samsung’un yeni Galaxy S serisini ve katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2’yi tanıtacağı etkinliğin tarihini paylaşmıştık. Güney Koreli dev şirket, yeni Galaxy serisinin ismini nedense S20 olarak belirlemişti. Bu serinin içinde de üç adet cihaz bulunacaktı.

11 Şubat 2020’de düzenlenecek UNPACKED etkinliğine yalnızca sayılı günler kaldı. Etkinlikte tanıtılacak ve S20 serisinde yer alacak Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ 5G ve Galaxy S20 5G’nin özellikleri, bir kez daha internette tartışılmaya başladı. Son iddialara göreyse bu üç telefonun özellikleri aşağıdaki şekilde olacak:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, S20 serisinin en iyi özelliklerine sahip olacak. İddialara göre bu cihaz 6,9 inçlik Dynamic AMOLED panele sahip, 20:9 en boy oranında ve 1440x3200 piksel FHD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Ekran, 120 Hz tazeleme oranıyla ve 511 PPI ile bir hayli iyi duracak.

Cihaz, gücünü Samsung’un Exynos 990 işlemcisinden alacak ve 512 GB’a kadar depolama seçeneğine sahip olacak. Fakat geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir başka haberde Samsung’un bu cihazda 1 TB’a kadar depolamaya izin verebileceğini söylemiştik.

Bu cihazın kamera kurulumu, 108 MP ultra geniş açılı ana kamera ile birlikte 48 MP telefoto sensöre, 12 MP ultra geniş açılı sensöre ve ToF sensörüne ev sahipliği yapacak. Telefonun arkasında bulunacak kameraların 8K çözünürlüğünde ve [email protected] çözünürlüğünde video çekeceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S20+ 5G:

Samsung Galaxy S20+ 5G, 6,7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Fakat bu cihazın ekranı 525 PPI piksel yoğunluğuyla gelecek. Cihazın kamera kısmındaysa bizi 12 MP geniş açılı sensör, 64 MP telefoto sensör ve 12 MP ultra geniş açılı sensör karşılıyor.

Samsung Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G gibi 8K video kaydetme özelliğine sahip olacak. Cihazın ön kamerası 10 MP çözünürlüğe sahip olacak ve [email protected] çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek.

Samsung Galaxy S20 5G:

Samsung Galaxy S20 5G, her iki S20 cihazından da küçük boyutlara sahip oalcak. Cihazın ekranı 6,2 inç büyüklüğünde olacak ve 1440x2340 WQHD+ çözünürlükle birlikte 20:9 en boy oranı ve 563 PPI piksel yoğunluğuyla gelecek. Kamera kısmında yine çok ciddi bir değişiklik olmayacak.

Samsung Galaxy S20 5G, 12 MP ultra geniş açılı sensör, 64 MP telefoto sensör ve 12 MP geniş açılı sensör olmak üzere yine aynı kuruluma ev sahipliği yapacak. Tüm bunların dışında her üç cihazda da IP68 sertifikası bulunacak. Yani cihazlar toza ve suya karşı belli seviyede dayanıklılığa sahip olacak.

Galaxy S20 Ultra 5G özellikleri:

Ekran: 6,9 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200x1440 piksel 20:9 511 PPI, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 7nm

RAM: 12 GB

Depolama: 128/512 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 48 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 10x optik yakınlaştırma, 100x dijital yakınlaştırma

Ön Kamera: 40 MP

Batarya: 5.000 mAh

Bağlantı: Belli değil

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Renkler: Belli değil

Boyutlar: 167x76x8,8 mm

Ağırlık: 221 g

Galaxy S20+ 5G özellikleri:

Ekran: 6,7 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200x1440 piksel 20:9 525 PPI, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 7nm

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 12MP ana kamera + 64MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 3x optik yakınlaştırma, 30x dijital yakınlaştırma

Ön Kamera: 10 MP

Batarya: 4.500 mAh

Bağlantı: Belli değil

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Renkler: Belli değil

Boyutlar: 162x74x7,8 mm

Ağırlık: 188 g

Galaxy S20 5G özellikleri: