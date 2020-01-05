Samsung, Yeni Galaxy S Serisini Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy S serisini ve yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'yi tanıtacağı etkinliğin tarihini açıkladı. Twitter üzerinden resmi olarak paylaşılan videoya göre 11 Şubat'ta yeni Galaxy cihazlarını göreceğiz.

Dün sizlerle Samsung’un merakla beklenen etkinliği UNPACKED’e dair oldukça büyük bir iddia paylaşmıştık. XDA Developers’ın yazarı ve sahibi Max Veinbach, Twitter hesabından UNPACKED etkinliğinin tanıtım tarihini gösteren bir videoyu paylaşmıştı.

Max Veinbach’ın paylaştığı video Samsung’un UNPACK etkinliğini duyurmak için kullanacağı video olarak anılıyordu. Peki ne mi oldu dersiniz? Video gerçekten de Samsung’un yayınlayacağı videoydu. Çünkü şirket, bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımda aynı videoyu paylaşarak UNPACKED etkinliğinin tarihini paylaştı.

Samsung UNPACKED etkinliği 11 Şubat’ta düzenlenecek. Etkinliği canlı takip etmek isteyen kişiler Samsung’un kendi sitesinden takip edebilecekler. Peki Samsung’un UNPACKED etkinliğinde bizi ne gibi sürprizler bekliyor olacak? Bu etkinlikte neler göreceğiz? Gelin, etkinliğin detaylarına inelim.

Samsung UNPACKED etkinliğinde neler yaşanacak?

Samsung, 11 Şubat’ta düzenleyeceği UNPACKED etkinliğinde Galaxy S serisinin en yeni üyelerini tanıtacak. Yeni üyelerin barınacağı serinin isminde ise şu anda bir belirsizlik hakim. Çünkü normalde Galaxy S11 serisi ile devam etmesi gereken seri, bazı iddialara göre farklı bir isme sahip olacak.

Twitter’da paylaştığı bilgilerle ünlü olan ve paylaştıklarının geneli doğru çıkan Ice Universe, Samsung’un yeni Galaxy S serisi hakkında da ilginç bir detay vermişti. Ice Universe, UNPACKED etkinliğinde tanıtılacak Galaxy S serisinin isminin Samsung Galaxy S20 olacağını söylemişti. Dolayısıyla bu etkinlikte yeni cihazı hangi isimle göreceğimizi merakla bekliyor olacağız.

Yeni Galaxy S serisi dışında Samsung, katlanabilir akıllı telefon çalışmalarının son ürünü olan Galaxy Fold 2’yi de UNPACKED etkinliğinde tanıtacak. Bakalım Samsung, daha önce çıkarmış olduğu ve dayanıklılığıyla hayal kırıklığı yaratan Galaxy Fold’da ne gibi değişiklikler ve geliştirmeler yapmış.

Yeni Samsung Galaxy S serisi ve Galaxy Fold 2 nasıl olacak?

Samsung Galaxy S20 serisinin bu sene üç farklı modelinin çıkması bekleniyor. Ortaya atılan iddialara göre bu modeller Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ ve Samsung Galaxy S20 Ultra olacak.

Bununla birlikte Samsung’un yeni katlanabilir cihazı Galaxy Fold 2’nin fiyatının oldukça makul olacağı tahmin ediliyor. Yine ortaya atılan iddialara göre Galaxy Fold 2, 1.000 dolarlık (yaklaşık 6.000 TL + vergi) fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatı ilk Galaxy Fold ile karşılaştırdığımızda arada dev bir uçurum olduğunu görebiliyoruz.

Samsung’un UNPACKED etkinliğini 11 Şubat günü bizler de yakından takip edeceğiz. Etkinlikte tanıtılacak yeni Galaxy S serisi ve Galaxy Fold 2 hakkında detaylı bilgileri almak için bizi takip etmeye devam edin.