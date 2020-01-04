2020 Yılının 5 Akıllı Telefon Kamera Teknolojisi

2020 yılında akıllı telefon üreticilerinin en iddialı oldukları alanlardan bir tanesi kameralar olacak. Yeni kamera teknolojileri ile akıllı telefon fotoğrafçılığı bambaşka bir seviyeye ulaşacak.

Akıllı telefonlar her yıl daha da gelişiyor ve daha da üst düzey cihazlar haline geliyor. Telefonların işlemcileri hızlanıyor, RAM miktarları artıyor. 5G bağlantı ile birlikte internetin kullanıldığı uygulamalar da çeşitleniyor. Hepsine ek olarak bu cihazlarda bulunan kamera teknolojileri de sınıf atlamaya hazırlanıyor.

Yeni yılda karşımıza çıkması beklenen pek çok teknoloji var. Bunlar arasında 200 megapiksellik kameralar, 8K video çekebilme becerisi, 3 boyutlu fotoğraflar da yer alıyor. Yeni teknolojiler yanlarında yeni kullanımlar da getirecek gibi duruyor. İşte 2020’de akıllı telefonlardan bekleyebileceğimiz kamera teknolojileri:

Sensör alanı ve çözünürlüğü

2010’lu yıllarda, ⅓ inç formatı akıllı telefon kameraları için standart olmuştu. O dönemin sonlarında doğru çipler birden bire daha büyük hale gelmişti. Sonrasında ise Samsung, Nokia 808 Pureview’da kullanılan Isocell Bright HMX teknolojisini kullanıma sundu.

Çip ve sensör alanları büyüdükçe netlik artar. Kamera sensörü ne kadar büyükse o kadar çok piksel alır. Yani daha iyi kameralar yapmak için iki alternatif bulunuyor: Piksel toplamak için daha büyük lens yapmak ya da lenslerin içine bir şekilde daha fazla piksel sıkıştıracak bir teknoloji geliştirmek. Sık sık haberlerimizde geçen 108 MP’lik lensler, her iki durumun da ortak sonucu. 1/33 mercekler, eski merceklere kıyasla çok daha fazla ve çok daha küçük pikseller barındırıyor.

Aşağıdaki resim yüksek parlaklık çözünürlüğü (1) ve düşük renk çözünürlüğünü (3) gösteriyor. İzlerin en az bariz olduğu yer ise ikisinin arasında kalan ve iki teknolojinin de kullanıldığı orta kısım oluyor (2).

Daha geniş ve daha yüksek piksel sayısına sahip kameralar ayrıca düşük ışıkta da daha iyi çekim yapıyor. Lens alanı büyüdükçe cihaz daha fazla ışık alabiliyor. Öyle ki bir noktada video çeken arkadaşlarımız bile düşük ışık performansını beğenmeye başladı.

Akıllı telefonlar artık HDR fotoğraf ve video çekebiliyor. Standart JPEG ya da MPEG videolar ise 4:2:0 renk örneklemesine sahip. Yani bu da her bir renk bilgisinin 4 farklı parlaklık bilgisiyle birlikte kaydediyor. Bu durumu aşağıda yer alan görselde de görebilirsiniz.

Kamera modülleri gelişecek

Telefonlara kamera eklenmesi çok büyük bir atılım olarak görülmüştü. İlk kameralı telefonların çekim kalitesi korkunçtu ve fotoğraftan ziyade 128 bit görsellere bakıyormuş gibi hissediyordunuz.

Daha sonra ise kameralar gelişti ve sonrasında da telefon başına düşen kamera sayıları hızla arttı. Xiaomi Mi Note 10 için 5 kameralı bir sistem test ediliyor. Haliyle gelecek yıl daha fazla sensöre sahip telefonlar görebiliriz.

Bu durumun iki farklı nedeni olabilir. Bunlardan ilki ve olumlu olan versiyonu, daha önce sahip olduğumuz lenslere ek olarak yeni lenslerin gelmesi lazım. makro kameralar, derinlik sensörleri ve diğer teknolojiler de durumu daha umut verici hale getiriyor.

Olumsuz ihtimal ise sırf “Benim daha çok kameram var” demek için telefon üreticilerinin cihazları kameraya boğması ki bu da gereksiz masraf, başka özelliklerden vazgeçilmesi ve gereksiz yüksek fiyatlar anlamına gelecektir.

ToF teknolojisi ilerliyor

Gelecek yıl karşımıza çıkacak yeni bir sensör çeşidi de ToF olacak. Aslında bu teknoloji var ancak görece olarak daha düşük çözünürlükte çekim yapabiliyorlar. Piksel başına yüklenebilen bilgi miktarının artmasından dolayı bu teknoloji de ilerleyecek ve gerçek 3 boyutlu görüntüler hayatlarımıza girecek.

Bu teknoloji sayesinde son dönemde çok popüler olan bokeh etkisi gibi teknikler çok daha gelişmiş olacak. Fotoğraflara sanal objeler eklemek daha kolay olacak, filtreler gelişecek, fotoğraflardan bir nesneyi çıkarmak daha kolay hale gelecek.

Çentik gidecek

Son birkaç yılın en önemli trendlerinden biri, akıllı telefon ekranlarındaki çentik olmuştu. Ön kameralar için ekrana yerleştirilen bu küçük çentik pek çok kişi tarafından kötü görüldü ancak telefon üreticileri vazgeçmedi. 2019 yılında ise bu durum değişmeye başladı. Önce Oppo, ekranın içinden fotoğraf çekebilen kamera tanıttı. Aralık ayında ise ilk çalışan örnekler karşımıza çıktı. 2020, olmadı 2021 yılında gereken seviyede performans gösterebilen kameralar karşımıza çıkacaktır.

Bilgisayar desteğiyle çekilen fotoğraflar

Yapay zeka yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi konuşan cihazlar üretilmesi için kullanılmıyor. Akıllı telefonların içerisinde de pek çok amaçla kullanılan yapay zekalar var. Bunların bir kısmı da renk bilimi ve görüntülerin dijital olarak daha iyi hale getirilmesi için kullanılıyor. Aynı lense sahip telefonların farklı fotoğraflar çekmesinin nedeni de budur.

Genelde HDR ve gece modunda çekilecek olan fotoğraflar için çalışıyor. Son olarak Pixel 4 astrofotoğrafçılık için bu teknolojileri kullandı ve bu yıl da daha fazla kullanım alanı bulacak. Ayrıca Adobe’un Photoshop Camera uygulamasının da oldukça ilginç olacağı belli. Mevsimleri, günün hangi saatinde fotoğraf çekilmiş gibi gözükeceğinizi seçebileceksiniz. Yaz ortasında karda fotoğraf çekilir gibi çekilmek mümkün olacak.

Yeni nesil akıllı telefon kameralarında siz hangi teknolojileri bekliyorsunuz? Sizce yeni telefonlar nasıl olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.