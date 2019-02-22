Samsung Galaxy S10'un Muhteşem Performans Testi Sonuçları

GSM Arena, Exynos 9820 işlemciden tereddüt edenler için Exynos 9820 işlemcisinden güç alan Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerini sentetik testlere soktular ve rakipleri ile karşılaştırdılar.

Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemisi Galaxy S10’u tüketicilerin beğenisine sundu. Galaxy S10, Çin ve Birleşik Devletler gibi bazı pazarlarda Snapdragon 855 işlemcisi ile piyasaya sunulacak olsa da Türkiye’de Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9820 işlemcili versiyon satışa sunulacak.

Snapdragon 855 işlemcisine ait sentetik test verileri çoktan ortaya çıktığından işlemcinin neler yapabileceğini zaten biliyoruz. Fakat Exynos 9820, Galaxy S10’larla birlikte gün yüzüne çıktı ve yetenekleri tam bir muamma. GSM Arena, Exynos 9820 ile ilgili soru işaretlerinin ortadan kalkması için bir takım sentetik testler uyguladı.

Exynos 9820 işlemcisinin tek çekirdek ve çoklu çekirdek performanslarına baktığımızda Snapdragon 855’ten pek de farklı bir sonuç elde etmediğini görüyoruz. Hatta tekli çekirdek performansında Exynos 9820’de bulunan Mongoose M4 çekirdekleri, Snapdragon 855 işlemcisine toz yutturuyor.

Bununla birlikte Galaxy S10’un grafik gücünün kaynağı olan Mali-G76 MP12 çipi, Snapdragon 855’te bulunan Adreno 640’ın üstünlüğüne boyun eğmiş gibi görünüyor. Fakat bu durum, Galaxy S10’un kötü bir grafik performansı göstereceği anlamına gelmiyor. Zira cihazın dinamik AMOLED ekranı ve HDR10+ teknolojisi bu açığı fazlasıyla kapatıyor.

Sentetik testlerde de görüldüğü gibi Galaxy S10, yılın en güçlü amiral gemilerinden biri olacağını bariz bir şekilde gösteriyor. Ayrıca hem Xiaomi Mi 9’un hem de Galaxy S10’un sentetik test sonuçlarında iPhone’larla arayı kapamış olması, yakın zamanda Android amiral gemilerinin iPhone’lardan daha iyi performans göstereceğinin bir işareti olabilir.