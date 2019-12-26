İddia: Samsung Galaxy S11, Galaxy S20 Olarak Adlandırılacak

Ortalığı kasıp kavurması beklenen Samsung Galaxy S11, yeni yılın ilk aylarında tanıtılacak. Bugüne kadarki sızıntılar, cihaza dair az çok bilgi sahibi olmamızı sağladı. Ortaya atılan yeni bir iddia ise telefonunun Galaxy S11 yerine Galaxy S20 olarak adlandırılacağına işaret ediyor.

Akıllı telefon isimleri, genellikle sayısal bir sırayı takip eder. Fakat markalar, tüketicilerin ilgisini çekmek ve yeni akıllı telefonlarına dair beklentiyi artırmak için seriyi bozabiliyorlar. Akıllara hemen Apple’ın iPhone X’te uyguladığı strateji geliyor. Cupertinolu şirket, akıllı telefon serisinin 10’uncu yıldönümünü vurgulamak için ‘9’u atlamış ve cihazı ‘X’ olarak adlandırmıştı.

Şimdi benzer stratejiyi Samsung’un da izleyeceği söyleniyor. Sızıntıların efendisi olarak bilinen IceUniverse, kişisel Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda, Galaxy S11’in "Galaxy S20" olarak adlandırılacağını iddia etti.

IceUniverse'ün paylaşımı:

Samsung’un gerçekten böyle bir değişiklik yapıp yapmayacağını henüz kesin olarak bilmiyoruz; ancak IceUniverse’ün sızıntılar konusunda oldukça başarılı bir sicile sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Ünlü teknolojisi gurusu, Güney Koreli şirketin 2020 yılında yapacağı yeni başlangıcı vurgulamak amacıyla böyle bir adım atabileceğini söylüyor. Galaxy S11’in sahip olacağı yenilikçi özellikleri düşündüğümüzde, cihazın S serisi için yeni bir dönemi simgelediği söylenebilir.

Samsung Galaxy S11'in muhtemel tasarımı:

Bununla birlikte Samsung’un yapacağı isim değişikliği bundan sonraki Galaxy S modelleri hakkında da soru işaretlerine neden oluyor. Örneğin; 2021 yılında çıkacak telefon Galaxy S21 olarak mı adlandırılacak? Yoksa gelecek telefonlar Galaxy S30, S40 olarak mı devam edecek? Bu soruların yanıtlarını ancak şubat ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde öğrenebileceğiz.