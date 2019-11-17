Samsung Galaxy S11'de Bulunması Muhtemel Kamera Özellikleri

Sonuna yaklaştığımız 2019 yılı içerisinde amiral gemisi serilerinden önce Galaxy S10 ailesini ardından da Galaxy Note10 ailesini piyasaya süren Samsung, 2020 yılına da hızlı bir giriş yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Üzerinde çalışılan telefonların başında gelen Samsung Galaxy S11, fark yaratan bazı özelliklerle gelebilir. Gelin piyasadaki söylentilere göre Galaxy S11'de bulunması muhtemel kamera özelliklerine yakından bakalım.

Katlanabilir telefonu Galaxy Fold'da yaşadığı aksilikler nedeniyle beklenenden hareketli bir yıl geçiren Samsung, amiral gemilerinde sunduğu yeni özelliklerle kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Yeni dönemde piyasaya süreceği cihazlarla da satış rakamlarını yükseltmeyi hedefleyen Güney Kore merkezli şirket; 2020 yılının şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S11 ailesini, hedefine ulaşmanın ilk adımı olarak görüyor.

Son dönemde piyasaya sürülen akıllı telefonlarda en dikkat çekici değişiklikler, bilindiği gibi kamera üzerinde yapılıyor. Elbette Samsung'dan da yeni cihazlarında kamera üzerinde devrimsel yenilikler sunması bekleniyor. Bu haftanın başında yayınlanan OneUI 2.0'ın 4. betasında açığa çıkan bazı özellikler, Samsung'un Galaxy S11'de bu beklentileri karşılayacağının ipuçlarını veriyor.

Samsung, Galaxy S11'de 8K video kaydı desteği sunabilir:

Samsung'un yayınladığı OneUI 2.0 beta yazılımını her detayıyla inceleyen araştırmacılar, yeni kamera özelliklerine dair ipuçlarına rastladılar. Bu özelliklerden ilkinin ismi 'Director’s View' ve bu özellik, bir karede hedef kişiye kilitlenmeye, aynı zamanda yakınlığı değiştirmeye imkân veriyor. Director’s View, iPhone 11 Pro'da Filmic Pro uygulamasını kullanarak yapabileceğiniz, birden çok kameradan eş zamanlı olarak kayıt almayı da mümkün kılıyor.

OneUI 2.0'ın betasında rastlanan bir diğer ipucu da 'Single Take Photo' adındaki özelliğe işaret ediyor. Verilen bilgilere göre bu özellik, bir enstantaneyi bir dizi fotoğraf ve kısa videolar ile yakalamanıza imkân veriyor. Single Take Photo adındaki özelliği kullanabilmek için bu moda geçildikten sonra telefonu 15 saniye boyunca yavaşça hareket ettirmek yetiyor.

Samsung'un yayınladığı OneUI 2.0 betasından yakalanan diğer ipucu 8K video kaydı desteğiyle ilgili. Bilindiği üzere Samsung'un Galaxy S11'de kullanacağı Exynos 990, saniyede 30 kare hızıyla 8K video kaydı desteği sunuyor. Beta yazılımından elde edilen bilgilere göre Samsung, bu işlemciyle birlikte 8K video kaydını da Galaxy S11'de kullanıma sunacak.

Hyperlapse özelliği, Samsung Galaxy S11'de düşük ışıkta yüksek performans sunabilir:

OneUI 2.0'ın en yeni beta sürümünde rastlanan son ipucu da Hyperlapse'teki geliştirmeleri gün yüzüne çıkarıyor. Elde edilen bilgilere göre Samsung, hâlihazırda var olan bu özelliğin düşük ışıkta yüksek performans gösteren hâlini, Galaxy S11'de kullanıma sunacak.

Daha önceki söylentiler dikkate alındığında 108 MP çözünürlüğünde bir sensörle geleceği düşünülen Samsung Galaxy S11, kamera yazılımındaki bu değişikliklerle kullanıcılarını mutlu edebilir. Bahsi geçen özelliklerin gerçekten Galaxy S11'de olup olmayacağını görmek için resmi açıklamayı beklememiz gerekiyor.