Samsung'un Katlanabilir Telefonunun Detayları Ortaya Çıktı

Geride bırakamaya hazırlandığımız 2019 yılının şubat ayında Galaxy Fold ismindeki katlanabilir telefonunu duyuran ancak bazı sorunlar nedeniyle telefonu geç piyasaya süren Samsung, yeni katlanabilir telefonunun çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, bir satış destek sayfasını güncellerken Galaxy Fold 2 olarak da anılan telefon hakkında bazı detayları açığa çıkardı.

Akıllı telefon sektörünün son trendlerinden biri olan katlanabilir telefonlar, gün geçtikçe daha geniş kitlelere hitap etmeye devam ediyor. Samsung'un Galaxy Fold'la, Motorola'nın Razr'la, Huawei'nin ise Mate X ile dâhil olduğu bu pazarda ürünlerin sayısı artacak gibi görünüyor çünkü Samsung, ikinci katlanabilir telefon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Samsung'un Galaxy Fold'dan sonra çıkarmayı planladığı katlanabilir akıllı telefonunun adı, iddialara göre Galaxy Fold 2 olacak ve Samsung, bu seriyi tıpkı Galaxy S ve Galaxy Note serileri gibi devam ettirecek. Tabii bunlar şimdilik söylentiden öteye geçmeyen yargılar ancak kesin olan şey, Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı.

Samsung, internet sitesini güncellerken yeni katlanabilir telefonunun bazı detaylarını açığa çıkardı:

Teknoloji şirketlerinin internet sitelerini güncellerken açığa çıkan bilgilere artık alışmış durumdayız fakat gelen bilgilerin yeni katlanabilir telefon hakkında olması şaşırtıcı bir gelişme. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonu, Motorola'nın birkaç gün önce tanıttığı dikine katlanabilen Razr ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Galaxy Fold'da yaşanan dayanıklılık sorunlarının mı Samsung'u bu tasarıma ittiği bilinmiyor ancak yeni telefon, Galaxy Fold'dan farklı şekilde görünecek.

Samsung'un yeni cihazı hakkında ortaya çıkan diğer detaylar da cihazın kod adı ve model numarası. Elde edilen bilgilere göre Samsung, SM-F700F model numarasına sahip yeni katlanabilir cihazı için 'Bloom' kod adını kullanıyor. İddialara göre bu cihaz, Samsung Galaxy S11'den kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Galaxy S11 ailesinin 2020 yılının şubat ayında tanıtılacağını düşünürsek bu yeni cihaz için en az 3 ay beklememiz gerekecek. Dikine katlanabilir tasarımın dayanıklılık problemini çözüp çözmeyeceğini de önümüzdeki süreç gösterecek.