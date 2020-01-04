Samsung Galaxy S11'in Tanıtım Tarihini Gösteren Video Çıktı

Samsung'un merakla beklenen serisi Galaxy S11'in tanıtılacağı etkinlik UNPACKED'in tarihi, tanıtım videosu olduğu iddia edilen bir videoda çıktı. Videoya göre Galaxy S11, 11 Şubat'ta UNPACKED etkinliğinde tanıtılacak.

Samsung’un bu sene tanıtacağı Galaxy S serisinin yeni üyesi Galaxy S11 serisi, şubat ayında bizlerle olacak. Bugüne kadar ortada net tarihi gösteren kanıtlı bir bilgi bulunmuyorken sonunda bir kanıta kavuştuk. Twitter üzerindeki kaynaklar, yeni serinin tanıtım tarihini gösteren bir video paylaştı.

Geçtiğimiz gün Twitter’da XDA Developers’ın yazarı ve sahibi Max Veinbach ve ‘water8192’ isimli bir kullanıcı, aynı videoyu Twitter takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan video, ikilinin iddiasına göre resmi bir haber kanalında bulunan Samsung tanıtım videosuydu.

Samsung’un Galaxy S11’i ne zaman tanıtacağı belli oldu:

Twitter üzerinde paylaşılan video, Galaxy isminin farklı animasyonuyla birlikte başlıyor ve sona eriyor. Animasyon sona erdiğinde ise Samsung Galaxy S11’in tanıtılacağı etkinlik olan UNPACKED etkinliğinin tarihi ekrana yansıtılıyor. Videoda yansıyan tarihe göre Galaxy S11, 11 Şubat’ta karşımıza çıkacak.

Aslında sizlerle bu tarihi daha önce de paylaşmıştık. Önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere Samsung, Galaxy S11 serisini ilginç bir şekilde Mobile World Congress’ten önce tanıtacak. Bu durum genelde Samsung’un yapmadığı bir şeydi.

Samsung Galaxy S11 hakkında diğer iddialara göre ise cihaz, Galaxy S11 olarak adlandırılmayacak. Bunun yerine Galaxy S20 olarak adlandırılacak. İddia şu an için biraz saçma gözüksede bu iddiayı yapan kişinin Ice universe olduğu düşünülünce biraz şüpheye düşmüyor değiliz.

Daha önce de Twitter üzerinden aktardığı birçok bilgiyi sizlerle paylaştığımız Ice universe, oldukça tutarlı iddialar atan birisi. Kendisinin aktardığı birçok iddia ve bilgi genel anlamda cihaz çıkınca doğrulanıyordu. Dolayısıyla Samsung’un Galaxy S11’e Galaxy S20 şeklinde hitap edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz.

Eğer Samsung’un tanıtım videosu olduğu iddia edilen videonun gerçeklik payı varsa, 11 Şubat’ta biz de buradan Galaxy S11 (ya da S20) hakkındaki tüm bilgileri aktaracağız. Ayrıca o zamana kadar Galaxy S11 hakkında ortaya çıkacak tüm bilgileri öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.