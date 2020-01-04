Huawei'nin Yeni Bütçe Dostu Telefonu Huawei Y6s Duyuruldu

Huawei, 2020 yılının başlangıcını yeni bir bütçe dostu telefonuyla yaptı. Şirket, sessiz sedasız yeni telefonu Huawei Y6s'i duyurdu.

Yeni yıla gireli henüz bir hafta olmamışken akıllı telefon piyasasının yeni üyelerini erkenden görmeye başladık. Samsung, 2020 piyasasını Lite serisine eklediği iki telefonla başlattı. Üzerinden 24 saat daha geçmemişken Huawei’den de bütçe dostu bir telefon tanıtımı geldi.

Çinli teknoloji devi Huawei, sessiz sedasız yepyeni bütçe dostu telefonu Huawei Y6s’i duyurdu. Cihaz, Google’ın uygulamaları ve hizmetlerini içinde barındırıyor. Özellik kısmına gelirsek Huawei Y6s, genel anlamda Huawei Y6 Pro’nun özelliklerini taşıyor diyebiliriz.

Huawei Y6s duyuruldu:

Huawei’nin 2020 yılının başlangıcını yaptığı Y6s modeli, 6,09 inçlik 1560x720 çözünürlüklü IPS LCD ekran ile birlikte geliyor. Ekran tasarımına baktığımız zaman cihazın ön kamerasının ufak bir çentikte yer aldığını görebiliyoruz. Arka kısımda ise bizi bir parmak okuyucu karşılıyor.

Huawei Y6s, gücünü sekiz çekirdekli Helio P35 işlemciden alıyor. Cihaz, 3 GB RAM’e sahip ve 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Tabii, günümüz şartlarında bu depolama alanının ne kadar yetebileceği biraz tartışılabilir bir konu. Ancak cihazın bütçe dostu sınıfına girdiğini hatırlatmakta fayda var.

Şimdi gelelim kamera kısmına. Huawei Y6s’te biri önde biri arkada olmak üzere yalnızca iki kamera bulunuyor. Cihazın arkasındaki kamera 13 MP çözünürlüğe sahipken ön kamera 8 MP çözünürlüğe sahip. İki kameranın diyafram açıklığı değerleri sırasıyla f/1,8 ve f/2,0 şeklinde.

Huawei Y6s özellikleri:

Ekran: 6,09 inç 1560x720 IPS LCD

6,09 inç 1560x720 IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio P35 (dört adet 2,3 GHz, dört adet 1,8 GHz)

MediaTek Helio P35 (dört adet 2,3 GHz, dört adet 1,8 GHz) RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB / 64 GB

32 GB / 64 GB Arka Kamera: 13 MP (f/1,8)

13 MP (f/1,8) Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)

8 MP (f/2,0) Batarya: 3020 mAh 5 W şarj destekli

3020 mAh 5 W şarj destekli Bağlantı: MicroUSB 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n

MicroUSB 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1

Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1 Renkler: Starry Black ve Orchid Blue

Starry Black ve Orchid Blue Boyutlar: 156.28 mm x 73.5 mm x 8.0 mm

156.28 mm x 73.5 mm x 8.0 mm Ağırlık: 150 gram

Huawei Y6s fiyatı:

Huawei Y6s, şu anda Filipinler’de satışa çıkmış durumda ve diğer Asya piyasalarına da yakın zamanda girmesi bekleniyor. Ülkemize ne zaman gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Huawei Y6s’in 3 GB + 64 GB’lık versiyonu 137 dolarlık (yaklaşık 820 TL + vergi) bir fiyat etiketine sahip.