Galaxy S20 Serisindeki Klavyeden En İyi Nasıl Yararlanılır?

Teknoloji devi Samsung, koronavirüs salgını sebebiyle evde kalınan bu günlerde insanların elinden düşmeyen akıllı cihazların klavyesiyle ilgili bir kılavuz yayınladı. Şirket, yazıda Galaxy S20'nin içerisinde yer alan klavyeyi etkin ve verimli bir biçimde kullanmak için ipuçlarını sıraladı.

Mesajlaşmak, çevrimiçi alışveriş yapmak, sosyal medya platformlarında vakit geçirmek ve neredeyse akıllı cihazlarımızda yaptığımız diğer her şey klavye desteğini içinde barındırıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, cihazlarımızın diğer özelliklerinin yanında klavyede yapılan geliştirmelerin akıllı telefon deneyimini büyük ölçüde artıracağını savunuyor. Şirketin lansmanını yaklaşık olarak 2 ay önce yaptığı cihazı Galaxy S20 serisinde de mevcut olan Samsung Klavye’nin akıllı telefondaki etkileşimleri basitleştirmek ve daha zengin hâle getirmek için tasarlandığı söyleniyor.

Samsung’un klavye kullanımını daha keyifli ve yararlı hâle getirmek için ilk önerisi emojiler, çıkartmalar ve GIF’lerden yararlanılması. Cihazdaki Ayarlar kısmının ‘Akıllı Yazma’ seçeneğinde yapılacak emoji ve çıkartma ayarıyla bu özellikler devreye giriyor ve klavyede yazılan kelimelere karşılık gelen emojiler tahmin penceresinde görülebiliyor. Aynı şekilde cihazın arama çubuğuna yazılan anahtar kelimeler sonrasında da çeşitli GIF ve çıkartma seçenekleri kullanılabilir hâle geliyor.

Klavye, her şeyi güvenli hâle getirebilir:

Samsung’un iddialı olduğu konulardan bir tanesi de klavyenin çevrimiçi alışveriş ve internet sitelerine girişleri çok daha hızlı ve güvenli hâle getirebilmesi. Samsung Pass özelliğinin entegre edildiği söylenen klavye sayesinde kart bilgileri, şifreler ve diğer kişisel bilgiler güvenle saklanabiliyor. Bunun yanında özellikle e-postalarda yapılan hatalar da klavye yardımıyla kolayca çözülebiliyor. Yanlışlıkla silinen metinler iki parmağın klavye üzerinde sağa ya da sola kaydırılmasıyla geri alınabiliyor.

Akıllı telefon kullanımının kişiye özel olması gerektiğini savunan şirket, herkesin farklı tercihleri olabileceğini göz önünde bulundurarak klavyenin farklı kişiselleştirme seçenekleriyle beraber sunulduğunu da ekliyor. Yazı yazmayı kolaylaştırmak için genişletilmiş araç çubuğunda yer alan ‘Klavye Boyutu’ simgesine dokunarak tuşları yeniden boyutlandırabilmek mümkün kılınmış durumda.

Sık kullanılan özelliklere hemen erişebilmek için simgelere uzun süreli basıp sürükleyerek araç çubuğunu yeniden ayarlamak da oldukça kolay. Şirket; akıllı cihazların tasarımı, kamera çözünürlüğü, hızı ve depolama alanı gibi özelliklerinin yanına eklediği diğer kullanım kolaylığı sağlayan özelliklerle Android kullanıcılarının deneyimini iyileştirmeyi planlıyor gibi görünüyor. Samsung'un bu klavye özelliklerinin Galaxy Z Flip ve One UI 2.1 veya daha güncel sürümü kullanan Galaxy cihazlarda da kullanılabildiğini belirtelim.