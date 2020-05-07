Samsung Galaxy S21 Ultra İçin 150 MP Kamera İddiası

Samsung'un 2021 model amiral gemisi Galaxy S21 Ultra modeli ile ilgili Güney Kore forumlarında bazı iddialar ortaya atıldı. Buna göre Galaxy S21 Ultra, 5'li kamera kurulumuna ve 150 MP ana kameraya sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un şubat ayında duyurduğu Galaxy S20 ailesi, en çok kamera özellikleri ile konuşuldu. Çünkü serinin en üst seviye modeli olan Galaxy S20 Ultra, tüketicilere benzersiz bir deneyim vadediyordu. Şimdi ortaya atılan bazı iddialar ise Galaxy S20 Ultra'nın halefi olacak olan Galaxy S21 Ultra'nın çok daha etkileyici bir kamera donanımıyla geleceğini ortaya koyuyor.

Samsung, ilerleyen dönemlerde piyasaya süreceği amiral gemisi telefonları için hummalı bir çalışma içerisinde. Çünkü AMD ile yapılan anlaşma, Samsung'un ilerleyen dönemlerde çok daha güçlü bir Exynos işlemci ve GPU ile tüketicilerin karşısına çıkacağını ortaya koyuyordu. Galaxy S21 Ultra ile ilgili son iddialar ise bu telefonun sadece işlemci açısından değil, kamera donanımı açısından da beklentilerin üstüne çıkacağını gözler önüne seriyor.

"Samsung Galaxy S21 Ultra, 5'li kamera kurulumuna sahip olacak"

Güney Kore'nin popüler teknoloji forumlarından bir tanesi olan Clien'de ortaya atılan iddialara göre Galaxy S21 Ultra, tam 5'li kamera kurulumuna sahip olacak. Bu beşli kamera kurulumu içerisinde 64 MP telefoto kamera, 16 MP geniş açılı kamera, 12 MP makro kamera ve bir de ToF kamera bulunacak. Ayrıca Samsung'un yeni amiral gemisindeki ana kamera tam 150 MP çözünürlük sunacak.

İddialara göre Samsung, iki farklı Galaxy S21 Ultra prototipi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu prototiplerden bir tanesinde ana kamera, geniş açılı kamera ve telefoto kamerada OIS desteğinin olacağı, diğer prototipte ise geniş açılı kamera ve öz çekim kamerasında OIS desteğinin olduğu ifade ediliyor. Kaynaklar, teknoloji devinin bu konuda henüz bir karar vermediğini söylüyorlar.

Samsung'un yüksek çözünürlüklü kamera teknolojileri üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Hatta Samsung, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda 600 MP çözünürlüğündeki sensörler üzerinde planlama yaptığını vurguladı. Bu bağlamda 150 MP çözünürlüğündeki kamera donanımlarının Galaxy S21 Ultra için sürpriz olmayacağını ifade edebiliriz.

Samsung'un Galaxy S21 Ultra modeli ile ilgili konuşmak için aslında hala çok erken. Ancak teknolojinin nabzını tutan kesimler, şirketin 2021 model yeni amiral gemisi telefonunu daha şimdiden konuşmaya başlamış durumdalar. Samsung'un Galaxy S21 ailesinde neler planladığını ise ancak zaman gösterecek.