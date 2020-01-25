Samsung, Galaxy S20 ve S20 Plus İçin FCC Onayı Aldı

Akıllı telefon sektörünün lider firmalarından Samsung, önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy S20 ve S20+ modelleri için FCC onayı aldı. Telefonlarda yer alması beklenen özelliklere yazımızın içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni Galaxy S20 ailesi için artık gün saymaya başladı. Dev etkinliğe sayılı günler kala şirket, yeni amiral gemileri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün gelen bir haberle Samsung’un, Galaxy S20 ve S20 Plus için deyim yerindeyse tam zamanında FCC onayı aldığını öğrendik.

SM-G981U ve SM-G986U model numaralarıyla onaylanan telefonlar, yeni nesil amiral gemilerinin 5G versiyonlarının ABD pazarındaki satışına işaret ediyor. Öte yandan S20 Ultra ile diğer telefonların LTE modellerinin FCC onayının da yakın bir zamanda alınması bekleniyor. Telefonlarda yer alması beklenen özelliklerin neler olduğuna yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 5G özellikleri:

Ekran : 6,2 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200x1440 piksel 20:9 563 PPI, 120 Hz

: 6,2 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200x1440 piksel 20:9 563 PPI, 120 Hz İşlemci: Exynos 990 7 nm

Exynos 990 7 nm RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)

128 GB (1 TB’a kadar microSD desteği) Arka Kamera: 12 MP ana kamera + 64MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 3x optik yakınlaştırma, 30x dijital yakınlaştırma

12 MP ana kamera + 64MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 3x optik yakınlaştırma, 30x dijital yakınlaştırma Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Bağlantı: Belli değil

Belli değil İşletim Sistemi : Android 10 tabanlı One UI 2.0

: Android 10 tabanlı One UI 2.0 Renkler: Belli değil

Belli değil Boyutlar: 152 x 68 x 7,9 mm

152 x 68 x 7,9 mm Ağırlık: 164g

Samsung Galaxy S20+ 5G özellikleri:

Ekran: 6,7 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200x1440 piksel 20:9 525 PPI, 120 Hz

6,7 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200x1440 piksel 20:9 525 PPI, 120 Hz İşlemci: Exynos 990 7 nm

Exynos 990 7 nm RAM: 12 GB

12 GB Depolama : 128 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)

: 128 GB (1 TB’a kadar microSD desteği) Arka Kamera: 12 MP ana kamera + 64MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 3x optik yakınlaştırma, 30x dijital yakınlaştırma

12 MP ana kamera + 64MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 3x optik yakınlaştırma, 30x dijital yakınlaştırma Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Bağlantı: Belli değil

Belli değil İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Android 10 tabanlı One UI 2.0 Renkler: Belli değil

Belli değil Boyutlar: 162 x 74 x 7,8 mm

162 x 74 x 7,8 mm Ağırlık: 188 g

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G özellikleri:

Ekran: 6,9 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200x1440 piksel 20:9 511 PPI, 120 Hz

6,9 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200x1440 piksel 20:9 511 PPI, 120 Hz İşlemci: Exynos 990 7nm

Exynos 990 7nm RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128/512 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)

128/512 GB (1 TB’a kadar microSD desteği) Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 48 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 10x optik yakınlaştırma, 100x dijital yakınlaştırma

108 MP ana kamera + 48 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 10x optik yakınlaştırma, 100x dijital yakınlaştırma Ön Kamera: 40 MP

40 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Bağlantı: Belli değil

Belli değil İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Android 10 tabanlı One UI 2.0 Renkler: Belli değil

Belli değil Boyutlar: 167 x 76 x 8,8 mm

167 x 76 x 8,8 mm Ağırlık: 221 g

Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy S20 ailesini 11 Şubat’taki ‘Unpacked 2020’ etkinliğiyle ilk kez gösterecek. Bu etkinlikte Galaxy S20 serisinin yanı sıra yeni Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklarının ve yeni Galaxy Fold modellerinin de ilk kez görücüye çıkması bekleniyor.