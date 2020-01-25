Samsung Galaxy S20’nin Pembe ve Gri Renkleri Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji firması Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtılacak S20 telefonları, pembe ve gri renklerle ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller, telefonların daha önceki sızıntılarla ortak bir tasarım noktasında buluştuğunu gösteriyor.

Akıllı telefon sektörünün baş aktörlerinden olan Samsung, merakla beklenen S20 ailesini çok yakın bir tarihte piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bu noktada firmanın her yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S serisinin en yeni üyelerine ait resmî basın görselleri geçtiğimiz gün itibarıyla yayınlanmıştı. Şimdiyse telefonun farklı renklerdeki varyantları ortaya çıktı.

Cloud Pink ve Cosmic Grey olarak adlandırılan S20 varyantları, daha önceleri sızdırılan render görüntüleriyle tasarım anlamında ortak bir noktada buluşuyor. Bununla birlikte ortaya çıkan görseller S20 üçlüsü hakkında yeni bir şey ortaya koymazken telefonların nasıl bir tasarımla kullanıcı karşısına çıkacağını bir kez daha doğrulamış oldu.

Samsung Galaxy S20 Ultra'da yer alması beklenen özellikler

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan S20 ailesinden kısaca bahsedecek olursak telefonlar, oldukça ince çerçevelerle birlikte delikli ön kamera tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan serinin en güçlü üyesi olan Galaxy S20 Ultra, satıldığı ülkeye göre gücünü Exynos 990 / Snapdragon 865 yonga setlerinden alacak.

12 GB RAM ile desteklenecek olan tepe modeli, microSD destekli 512 GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak. Telefon, 6,9 inç büyüklüğündeki 3200 x 1440 piksel Dinamik AMOLED 120 Hz ekranın yanı sıra ön tarafta 40 MP 4K 60 FPS video destekli bir selfie kamerasını da bulunduracak. Arka tarafa gelince 108 MP birincil sensör + 48 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açıya ek olarak bir de ToF sensörünü bünyesinde bulundurması beklenen Samsung Galaxy S20 Ultra, bu kameralarla 10x optik ve 100x’e kadar dijital zoom desteğini kullanıcılara sunacak.

Güney Koreli firma, yeni Galaxy ailesini 11 Şubat’taki ‘Unpacked 2020’ etkinliğiyle ilk kez beğeniye sunacak. Bu etkinlikte Galaxy S20 serisinin yanı sıra yeni Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklarının ve yeni Galaxy Fold modellerinin de ilk kez görücüye çıkması bekleniyor.