Samsung Galaxy S20'nin Kamerası 'Super ISO' ile Gelebilr

Bu yılın en merak edilen akıllı telefonlarından Samsung Galaxy S20’yi kanlı canlı görmeye sadece iki hafta uzaklıktayız. Bugün ortaya çıkan bir patent belgesi, Galaxy S20 ailesinin ‘Super ISO’ özelliği sayesinde düşük ışıkta çok daha iyi bir performans göstereceğine işaret ediyor.

Akıllı telefon kameraları, son yıllarda hiç olmadığı kadar çetin bir rekabete sahne oluyor. Zamanla cebimizdeki küçük DSLR fotoğraf makinelerine dönüşen telefonlar, sıradan kullanıcıların dahi profesyonel düzeyde kareler yakalamasını sağlıyor.

Dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olan Samsung, şubat ayında tanıtacağı yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S20 ile piyasadaki iddiasını başka bir noktaya taşımayı hedefliyor.

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy S20 Ultra, tam 108MP ana kameraya sahip olacak. 100x dijital zoom yapacağı söylenen telefon, 8K/30FPS çözünürlüğünde video kaydedebilecek. Cihaz ayrıca kullanıcıların gerçek zamanlı olarak birden fazla kameradan video kaydetmelerine de imkan sağlayacak.

Samsung Galaxy S20'nin olağanüstü bir kamera performansı sunması bekleniyor

LetsGoDigital, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nde Samsung’un ‘Süper ISO’ adında yeni bir ticari markanın patentini aldığını keşfetti. Bilmeyenler için ISO, piksellerin ışık hassasiyetini ifade eder. ISO değeri ne kadar yüksek olursa, düşük ışıkta çekilen fotoğraflar o kadar kaliteli olur. Samsung Galaxy S10, 50 - 800 ISO aralığı sunuyordu. Söz konusu patent dosyası, Galaxy S20’de bu oranın önemli ölçüde yükselebileceğine işaret ediyor.

Samsung'un Super ISO adında bir markanın patentini aldığını gösteren belge

Samsung Galaxy S20 serisinin üzerindeki sır perdesi, 11 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek olan Unpacked 2020 etkinliğinde kalkacak. Beklentilere göre Samsung Galaxy S20 799 dolar, S20 Plus 999 dolar, S20 Ultra ise 1099 dolar fiyata sahip olacak. Cihazların ülkemizde minimum 7.000 TL başlangıç fiyatı ile satışa çıkması bekleniyor.