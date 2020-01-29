Samsung Galaxy S20'de Telefoto Kamera Olmayabilir

Max Weinbach ve Ice Universe'e göre Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ın 64 MP kamerası, telefoto özellikli olmayacak ve 8K video çekimi yapacak. Dahası Samsung, bu iki modelde herhangi bir telefoto kamera yer almayacak.

Akıllı telefon sektörü şu sıralar, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a kilitlenmiş durumda. Çünkü şirket, kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi serisi "Galaxy S20"yi tüketicilerle buluşturacak ve böylelikle, 2020 yılının en güçlü akıllı telefonlarından bir tanesiyle tanışma imkanı yakalamış olacağız. Teknoloji tutkunlarının Galaxy S20 bekleyişi devam ederken ortaya, kafa karıştıran bir iddia atıldı.

Söz konusu iddiaların sahibi, daha önce akıllı telefonlarla ilgili pek çok tutarlı iddia ortaya atmış olan Max Weinbach. Aslına bakacak olursak Weinbach, bu konuda yalnız değil çünkü başka bir popüler kaynak olan Ice Universe de benzer bir açıklama yaptı. İddiaya göre Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ın sahip olacağı söylenen 64 MP çözünürlüğündeki kamera, sanılanın aksine optik zoom özelliğine sahip olmayacak.

Samsung Galaxy S20'de telefoto kamera olmayacağı belirtiliyor

Hem ultra yüksek çözünürlüklü sensör hem de telefoto kameralara sahip olan akıllı telefonlar nadir olarak bulunuyor. Samsung, bu boşluktan faydalanarak ön plana çıkmaya çalışıyor olabilir. Çünkü Weinbach'a göre Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ın optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacağı söylenen kamerası, telefoto özellikli bir kamera olmamasına rağmen yüksek çözünürlüğün aventanjı ile telefoto kamera gibi davranacak.

Benzer bir açıklama yapan Ice Universe'e göre 64 MP çözünürlüğündeki bu kamera, optik yakınlaşma için değil 8K çözünürlüğündeki video çekimleri için kullanılacak. Peki böylesi bir durumun gerçek olma ihtimali var mı? Açık konuşmak gerekirse bu durumun benzerleri, geçtiğimiz dönemlerde pek çok kez yaşandı.

Bir süre önce piyasaya sürülen Asus Zenfone 6, 2x dijital yakınlaştırma sunabiliyordu. Ancak telefonda bu işlemi gerçekleştirmek için bir telefoto kamera bulunmuyordu. Telefonun 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerası, zoom işlemi için kullanılıyordu.

Samsung'un planı da bu yönde olabilir. Çünkü pek çok tüketici için önemli olan şey, herhangi bir ürünün arkasında yatan teknoloji değil, aldıkları performans. Samsung da bu durumun farkında. Dolayısıyla şirket, kaliteli bir yakınlaştırma deneyimi için yüksek çözünürlükten ve diğer tekniklerden faydalanabilir.