Samsung, ilk kez 2022'de duyurduğu Galaxy S21 FE'nin yenilenmiş bir versiyonunu tanıttı. Yeni versiyon ile eski versiyon arasındaki tek fark işlemci. Samsung Galaxy S21 FE 2023'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan herkesi ters köşe yapan bir hamle geldi. Şirket, Galaxy S21 FE'nin yenilenmiş bir versiyonunu yeniden satışa sundu. Hayır, yanlış okumuyorsunuz. 2022'nin başında tanıtılan Galaxy S21 FE'den bahsediyoruz. Oysa ki genel beklenti, Samsung'un Galaxy S22 veya Galaxy S23 için bir FE versiyondu. Peki yenilenen Samsung Galaxy S21 FE tüketiciye neler sunuyor?

2022 model Samsung Galaxy S21 FE ile 2023 model Samsung Galaxy S21 FE arasında tek bir fark var. Bu fark, işlemci cephesinde karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen versiyonda Exynos 2100 işlemci bulunuyordu. Samsung Galaxy S21 FE 2023'te ise Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisine yer veriliyor. Telefonlardaki diğer tüm özellikler ise birebir aynı.

Karşınızda Samsung Galaxy S21 FE 2023

Samsung Galaxy S21 FE 2023'ün diğer özelliklerine de değinelim. Bu akıllı telefonda 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekran bulunuyor. 32 MP selfie kameraya sahip olan telefonun arka kısmında ise 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla desteklenen telefon, 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Samsung Galaxy S21 FE 2023 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 600 dolar

Samsung Galaxy S21 FE 2023, şu an için sadece Hindistan'da piyasaya sürüldü. Bu akıllı telefonun bir gün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bu arada; 2022 model Samsung Galaxy S21 FE'nin 128 GB'lik versiyonunun Türkiye'de 19.999 TL karşılığında satıldığını belirtelim.