REDMAGIC, oyuncular için tasarladığı yeni akıllı telefonları 8S Pro ile 8S Pro+'ı duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan akıllı telefonların Türkiye pazarına gelme olasılığı da bulunuyor.

ZTE bünyesinde çalışmalarını sürdüren REDMAGIC, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "8S Pro" ile "8S Pro+"ı duyurdu. Tahmin edebileceğiniz üzere mobil oyunseverlere odaklanan akıllı telefon, tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. REDMAGIC 8S Pro+'ın Türkiye'ye gelme olasılığının bulunduğunu da belirtelim. Peki REDMAGIC'in yeni akıllı telefonu tüketicilere neler sunuyor?

REDMAGIC 8S Pro, 6.8 inç büyüklüğünde 2480 x 1116 piksel çözünürlük sunan bir OLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan ekran, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'üne ev sahipliği yapıyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör ise kalp atış hızını da ölçebiliyor. Bu arada; telefonun ultra ince çerçevelere sahip olduğunu, bu bağlamda; sol ve sağ tarafta 1,48 mm, üstte 1,68 mm, altta ise 2,28 mm çerçeve olduğunu söyleyelim. Ekran ile ilgili olarak söyleyeceğimiz son şey, selfie kameranın ekran altına gömülü olduğu ve 16 MP çözünürlük sunduğu.

Karşınızda REDMAGIC 8S Pro!

REDMAGIC'in yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Ancak bu işlemci özel olarak optimize edildi ve 3,36 GHz'de çalışıyor. RAM cephesinde Pro modelde 12 GB'ye kadar, Pro+ modelde ise 24 GB'ye kadar RAM görüyoruz. Depolama alanında ise 1 TB'ye kadar seçenekler sunuluyor. REDMAGIC 8S Pro'nun 80W hızlı şarj destekli 6.000 mAh, 8S Pro+'ın ise 165W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile donatıldığını belirtelim. REDMAGIC 8S Pro+, sadece 14 dakikada tam şarj olabiliyor. Bu arada; her iki cihazda da Android 13 tabanlı RedMagic OS 8.0 arayüzü bulunuyor.

Telefonların arka kısımlarında üçlü kamera kurulumuna yer veriliyor. Buradaki ana kamera, 50 MP çözünürlük sunuyor ve Samsung S5KGN5 sensörü içeriyor. Ayrıca 8 MP ve 2 MP çözünürlük sunan iki kamera daha bulunuyor. Yapay zekâ ile desteklenen kamera kurulumu optik görüntü sabitleme gibi özellikler sunmuyor. Ancak bu zaten çok da önemli değil. Neticede bu akıllı telefonlar, mobil oyunlara odaklanarak geliştirildi.

REDMAGIC 8S Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç OLED, 2480 x 1116 piksel, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 RAM 8-12 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 6.000 mAh (80W) İşletim Sistemi RedMagic OS 8.0 (Android 13)

REDMAGIC 8S Pro+ teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç OLED, 2480 x 1116 piksel, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 RAM 16-24 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (165W) İşletim Sistemi RedMagic OS 8.0 (Android 13)

REDMAGIC 8S Pro fiyatı: