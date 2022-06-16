Samsung Galaxy S21 FE 4G Geliyor: İşte İlk Bilgiler

Ortaya çıkan bazı bilgilere göre Samsung, şu anda sadece 5G desteğiyle satılan Samsung Galaxy S21 FE'nin 'daha uygun fiyatlı' bir modelini piyasaya sürecek. Bu model, sadece 4G desteği sunacak. Ancak işlemcisi, önceki Galaxy S FE modellerinin aksine amiral gemisi seviyesinde olmayacak.

2020 yılında ilk Fan Edition modeli olan Galaxy S20 FE’yi piyasaya süren Samsung, böylelikle amiral gemisi serileri için yepyeni bir modeli de hayatımıza sokmuştu. Ana seriden birkaç ay sonra piyasaya sürülen ve daha uygun fiyatlı olan Fan Edition’ın son modeli, Galaxy S21 FE olmuştu.

Fakat Samsung, Galaxy S20 FE’den farklı olarak S21 FE’yi yalnızca tek bir bağlantı seçeneğiyle piyasaya sürmüştü. Model, 5G desteği sunan Snapdragon 888 işlemcisine sahipti. Bu da haliyle S21 FE’nin fiyatını biraz daha üst seviyeye taşımıştı. Bugünse daha uygun fiyatlı bir Fan Edition modeli isteyenleri sevindirecek bir detay ortaya çıktı.

4G'li Samsung Galaxy S21 FE, Snapdragon 720G ile gelecek

Samsung’un Galaxy Club topluluğundaki kullanıcılar, piyasaya sürülmemiş bir telefona ait model numarasıyla karşılaştı. Söz konusu model numarası, S21 FE 5G’nin model numarası SM-G990B’den türetilmiş ve ‘SM-G990B2’ olarak sunuluyordu. Model, aynı zamanda bazı Belçika ve Hollandalı satıcıların internet sitelerinde de listelendi.

İnternet sitelerinde yer alan bilgiye göre söz konusu Samsung Galaxy S21 FE modeli, orta-üst seviye bir işlemci olan Qualcomm’un Snapdragon 720G yonga setine sahip olacak. Yani model, yalnızca 4G bağlantı desteğine sahip bir model olacak. Bluetooth SIG üzerinde yer alan sertifikaya göre de cihaz, Bluetooth 5.0 destekli 5G modelden farklı olacak şekilde Bluetooth 5.2 desteği sunacak.

Galaxy S FE modellerinin amiral gemisi performansını uygun fiyatlı olarak sunmasıyla ünlü olduğunu düşünürsek Snapdragon 700 seviyesinde bir işlemciyle çıkacak Galaxy S21 FE sürümünün epey olumsuz yorum alabileceğini tahmin etmek zor değil. Bununla birlikte cihazın gerçekten uygun fiyatlı olması ve Galaxy S21 ailesine yakın özellikler sunması, bu olumsuz yorumları bastırabilir.