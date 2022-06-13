En Ucuz iPhone 14, En Pahalıyla Aynı Kamerayla Gelecek

iPhone 14 ailesi ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddialara göre Apple, iPhone 14'ün ön kamera tedarikçilerini değiştirdi. Bu değişiklik sonrası iPhone 14'ün ön kamera performansıyla fark yaratması bekleniyor. Üstelik en ucuz iPhone 14 bile en pahalı iPhone 14 modeliyle aynı ön kameraya sahip olacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple birkaç ay sonra yeni iPhone modellerini tanıtacak. Şirket şu ana dek resmi bir açıklama yapmamış olsa da gelen son haberler, iPhone 14'ün özellikle de ön kamerasıyla fark yaratacağını gözler önüne seriyor. Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamalar, iPhone 14'ü bekleyenlerin heyecanını tavan yaptıracak türden.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 14 için ön kamera tedarikçilerini değiştirdiğini duyurdu. Kuo'nun açıklamasına göre iPhone 14'ün ön kamerası, Cowell ve LG Innotek tarafından üretilecek. Bu değişikliğin önemli olduğunu söylemek lazım. Çünkü Kuo'ya göre tedarikçilerin değişmesi ile Apple, ilk kez otomatik odaklama özelliği bulunan ön kameraya geçiş yapacak. Ayrıca şirket, bu kez 5P yerine 6P lens kullanacak. Bu lensin genel performansı önceki nesillerden yüzde 20 daha yüksek olacak.

Ön kameradaki yenilikler, tüm iPhone 14 modelleri için geçerli olacak

Ming-Chi Kuo'nun açıklamasına göre iPhone 14 ailesinin tüm modelleri, Apple'ın yeni tedarikçileri tarafından üretilecek ön kameralarla gelecek. Yani serideki tüm modellerin ön kamerası, otomatik odaklama özelliği sunacak. Ancak farklı yenilikler için böyle bir durum söz konusu olmayabilir. Çünkü geçmiş dönemlerde ortaya atılan iddialar, iPhone 14 ailesindeki modellerde ortak bir işlemci olmayabileceğini, farklı modellerde farklı işlemcilerin bulunabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte telefonların arka kamera kurulumları da işlemcilerle aynı kaderi paylaşabilir.

Örneğin iPhone 14 Pro serisi, 48 MP çözünürlük sunan yeni bir ana arka kameraya sahip olacak. Bu kamera, 8K video çözünürlüğünü destekleyecek. iPhone 14 ile iPhone 14 Max ise 12 MP çözünürlük sunan kameralarla gelecek. Öte yandan; iPhone 14 Max ile iPhone 14'ün A15 Bionic, Pro modellerin ise A16 Bionic isimli yeni işlemci ile geleceği söyleniyor. Tüm bu iddialar, muhtemelen eylül ayında gerçekleştirilecek lansmanda netleşecek.