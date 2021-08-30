Samsung Galaxy S21 FE'nin Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir sızıntı kaynağı, Samsung çalışanıyla iletişime geçtiğini ve lansman tarihini öğrendiğini duyurdu. İddiaya göre Samsung, Galaxy S21 FE'yi 8 Eylül'de tanıtacak.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde; Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE'nin bazı teknik özelliklerinin resmi olarak yayınlandığından bahsetmiştik. Şimdi bu telefonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir Samsung çalışanı ile iletişime geçen Mauri QHD isimli sızıntı kaynağı, Samsung'un aklındaki lansman tarihini resmen ortaya çıkardı.

Samsung, özellikle de son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü "Fan Edition" amiral gemileriyle dikkat çekiyor. Üst düzey amiral gemilerinin özellikleri kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkan telefonlar, rekabetçi fiyatlarıyla da çok satmayı başarıyorlar. Gelen son haberler ise Galaxy S21 FE ile tanışmak için uzun bir süre beklemeyeceğimizi gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S21 FE, 8 Eylül'de tanıtılacak

Mauri QHD'nin iletişime geçtiği Samsung çalışanına göre teknoloji devi, 8 Eylül Çarşamba günü bir lansman etkinliği gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında da Galaxy S21 FE resmen tanıtılacak. Bu tarih, kimilerimiz için fazla erken olsa da iddiayı destekleyen birkaç gelişme var. Peki Samsung, neden 8 Eylül'de bir lansman gerçekleştirsin ki?

Samsung Galaxy S21 FE, geçtiğimiz hafta Google Play Console'a resmen eklendi. Ayrıca Bluetooth SIG de bu telefonu listelemeye başladı. Samsung'un yaklaşan telefonu, ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) onayını ise zaten haziranda almıştı. Tüm bunlara ek olarak Galaxy S20 FE'nin eylül ayının ortasında piyasaya sürülmesi, Galaxy S21 FE için 8 Eylül'ü ön plana çıkarıyor.