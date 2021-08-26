Samsung Galaxy S21 FE'nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE, Google Play Console'da listelendi. Bu listeleme, telefonun bazı özelliklerini de açığa çıkarmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son yıllarda amiral gemisi telefonlarının uygun fiyatları versiyonlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Üstelik bu hamlesiyle başarılı da olan şirket, "Fan Edition" ya da kısaca "FE" kodlu modellerini devam ettiriyor. Samsung hayranları ise bir süredir, Galaxy S21'in Fan Edition versiyonunu bekliyorlardı. Şimdi beklenen oldu ve Galaxy S21 FE, Google Play Console'a eklendi.

Aslına bakacak olursak Galaxy S21 FE, bugüne dek onlarca sızıntının konusu oldu. Yaşanan son gelişme, bu telefonun artık daha resmi bir hale geldiğini gösteriyor. Üstelik Galaxy S21 FE'nin Google Play Console'a eklenmiş oluşu, bu cihazın sahip olacağı bazı temel özellikleri de gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S21 FE'nin sahip olacağı bazı özellikler şöyle

Google Play Console'da yer alan veriler, Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunun Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alacağını gösteriyor. Bu işlemci, Galaxy S21 ailesinde de tercih edilmişti. Ancak RAM konusunda ise bu kez şaşıracağız gibi görünüyor. Zira listelenen telefon 6 GB RAM ile geliyor. Şirket bugüne kadar, Snapdragon 888'le çalışan hiçbir modelde 6 GB RAM tercih etmemişti.

Telefonun ekranıyla ilgili kısıtlı da olsa bilgi veren Google Play Console, Galaxy S21 FE'nin 2009 x 1080 piksel çözünürlük sunan yani Full HD+ bir ekranla geleceğini, bu ekranın piksel yoğunluğunun 480 dpi olacağını gösteriyor. İşletim sistemi cephesinde ise tahmin edebileceğiniz üzere Android 11 tabanını görüyoruz.

Samsung, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu telefonun çok da uzak olmayan bir gelecekte duyurulması bekleniyor. O duyuru, Galaxy S21 FE'nin tüm özelliklerini ortaya çıkarmış olacak.