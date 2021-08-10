Samsung, Galaxy S21 FE'yi Kendi Kendine Sızdırdı

Samsung'un Instagram'da yaptığı bir paylaşım, hayranlarının kafasını karıştırdı. Şirket, önce paylaşıp sonra sildiği bu gönderide bir akıllı telefona yer veriyordu. Bu akıllı telefon, Galaxy S21'e benziyor olsa da cihazın rengi, Galaxy S21 FE olduğunu ele verdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE ile gündemde. Şirket, yeni telefonunun lansmanıyla ilgili hiçbir açıklama yapmamış olsa da yaşanan sızıntılar, bu telefonun tasarımını da bazı teknik özelliklerini de gün yüzüne çıkardı. Şimdi yaşanan bir gelişme, bu telefonun varlığını gözler önüne seriyor.

Samsung, resmi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda bir akıllı telefon ve bir de kablosuz kulaklık gösteren şirket, gönderiyi daha sonra sildi. Söz konusu gönderinin silinme nedeni ise gönderide yer alan cihazın Galaxy S21 FE olması. Peki bu telefonun Galaxy S21 değil de Galaxy S21 FE olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü Samsung, Galaxy S21 serisinde kamera modülü ile cihazın arka yüzeyi arasında kontrast oluşturmak adına farklı renkler kullanıyordu. Aşağıda görmüş olduğunuz gönderide ise kamera ile arka yüzeyin aynı renk olduğunu görüyoruz. Yani bu cihaz, kesinlikle Galaxy S21 FE.

Samsung'un önce paylaşıp sonra sildiği Instagram gönderisi

Samsung, 11 Ağustos'ta (yarın) bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında katlanabilir ekranlı iki yeni telefonuna ek olarak, yeni bir kablosuz kulaklık da duyuracak. Önce paylaşılan sonra silinen Galaxy S21 FE görüntüsü, bu telefonun da yarınki etkinlikte gösterilebileceğini düşündürüyor. Ancak bu noktada kesin bir şey söylemek pek de mümkün değil.

Samsung Galaxy S21 ile Galaxy S21 FE arasındaki tasarım farkını aşağıdan karşılaştırabilirsiniz

Galaxy S21 FE'nin sızdırılan teknik özellikleri, bu telefonun 6,4 inç FHD+ ekrana, Snapdragon 888 işlemciye, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacağını ortaya koydu. Ayrıca bu telefonun OneUI 3.1 ile çalışacağı ve 45 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh kapasiteli batarya ile geleceği de söylentiler arasında yer alıyor. Eğer Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde bu telefonu da duyurursa, telefonla ilgili tüm detaylara ulaşma imkanı yakalamış olacağız.