Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung, CES 2022'de duyurduğu yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE'yi Türkiye'de satışa sundu. Rakipleriyle karşılaştırıldığında hiç de fena olmayan fiyatlarla gelen Galaxy S21 FE, premium bir akıllı telefon arayan kullanıcıların ilgisini çekebilir.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 FE'yi duyurduğundan bahsetmiştik. 6,41 inç ekranla gelen bu akıllı telefon, Exynos 2100 işlemcinin gücü ve üstün kamera özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Samsung Türkiye, şimdi bu akıllı telefon ile ilgili önemli bir adım attı.

Samsung Galaxy S21 FE, şirketin Türkiye'deki internet sitesinde satışa çıkarıldı. 8 GB RAM ile satılan cihazlar, 128 GB ya da 256 GB kapasitelerde tercih edilebiliyorlar. Samsung Türkiye, yeni amiral gemisi telefonunun grafit, beyaz, lavanta eflatunu ve zeytin renklerini tüketicilerin beğenisine sunmuş durumda.

Karşınızda Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Türkiye, yeni akıllı telefon alışlarında değişim kampanyası uyguluyor. Bu kampanya, şirketin yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE için de geçerli. Değişim kampanyasına katılmanız durumunda, 10 bin TL'ye varan indirimlerle bu akıllı telefona sahip olabilirsiniz. Peki Samsung Galaxy S21 FE hangi teknik donanıma sahip?

Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri

Ekran: 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme

6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme İşlemci: Exynos 2100

Exynos 2100 RAM: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

12 MP + 12 MP + 8 MP Batarya: 4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj)

4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.0

Android 12 tabanlı One UI 4.0 Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Samsung Türkiye'den edindiğimiz bilgilere göre bu akıllı telefonu siparişini hemen şimdi verirseniz, 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslimatı yapılacak. Yani yeni akıllı telefonunuza kavuşmak için uzun süre beklemek durumunda olmayacaksınız. Peki Samsung Galaxy S21 FE'nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy S21 FE Türkiye fiyatı: