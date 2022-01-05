Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de Satışa Sunuldu

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 FE'yi duyurduğundan bahsetmiştik. 6,41 inç ekranla gelen bu akıllı telefon, Exynos 2100 işlemcinin gücü ve üstün kamera özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Samsung Türkiye, şimdi bu akıllı telefon ile ilgili önemli bir adım attı.
Samsung Galaxy S21 FE, şirketin Türkiye'deki internet sitesinde satışa çıkarıldı. 8 GB RAM ile satılan cihazlar, 128 GB ya da 256 GB kapasitelerde tercih edilebiliyorlar. Samsung Türkiye, yeni amiral gemisi telefonunun grafit, beyaz, lavanta eflatunu ve zeytin renklerini tüketicilerin beğenisine sunmuş durumda.
Karşınızda Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Türkiye, yeni akıllı telefon alışlarında değişim kampanyası uyguluyor. Bu kampanya, şirketin yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE için de geçerli. Değişim kampanyasına katılmanız durumunda, 10 bin TL'ye varan indirimlerle bu akıllı telefona sahip olabilirsiniz. Peki Samsung Galaxy S21 FE hangi teknik donanıma sahip?
Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri
- Ekran: 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
- Batarya: 4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.0
- Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C
Samsung Türkiye'den edindiğimiz bilgilere göre bu akıllı telefonu siparişini hemen şimdi verirseniz, 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslimatı yapılacak. Yani yeni akıllı telefonunuza kavuşmak için uzun süre beklemek durumunda olmayacaksınız. Peki Samsung Galaxy S21 FE'nin Türkiye fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy S21 FE Türkiye fiyatı:
- 8 GB RAM + 128 GB depolama: 10 bin 999 TL
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 11 bin 999 TL