Samsung Galaxy S21 FE Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, CES 2022 etkinlikleri kapsamında amiral gemisi özelliklere sahip yeni telefonu Galaxy S21 FE 5G'yi duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan telefon, fiyatı ile de pek çok tüketiciyi memnun edecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun zamandır gündemde olan "uygun fiyatlı" amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE 5G'yi resmen duyurdu. Aylardır sızıntılar kapsamında ortaya çıkmasını beklediğimiz telefon, CES 2022 kapsamında gerçekleştirilen lansman ile resmileşmiş oldu. Peki Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

Samsung Galaxy S21 FE 5G, 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geldi. 120 Hz tazeleme oranı ile gelen bu ekranın sahip olduğu Gorilla Glass Victus koruma teknolojisi, bu telefonun ekranının kolay kolay kırılmayacağı anlamına geliyor. Telefonun delikli ekranında yer alan ön kamera 32 MP çözünürlük sunarken parmak izi okuyucu sensör de yine bu ekrana gömülü şekilde yer alıyor.

Karşınızda Samsung Galaxy S21 FE

Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu, Exynos 2100 işlemciye sahip. 8 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar da depolama alanına sahip olan telefon, işletim sistemi cephesinde ise Android 12 tabanlı OneUI 4.0'ü barındırıyor. Telefonun 4.500 mAh kapasiteli bataryası ise 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefon üzerinden kablosuz şarj paylaşımı da yapılabilecek.

Samsung Galaxy S21 FE'nin kamera kurulumuna baktığımızda, tasarımın Galaxy S21 ile benzer olduğunu görüyoruz. 12 MP çözünürlük sunan ana kameraya sahip telefon, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP de telefoto kamera ile geliyor. Optik görüntü sabitleme anlamına gelen OIS teknolojisine sahip kamera kurulumu, 3x optik yakınlaştırma; 30x dijital yakınlaştırma yapabiliyor.

Samsung Galaxy S21 FE 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme

6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme İşlemci: Exynos 2100

Exynos 2100 RAM: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

12 MP + 12 MP + 8 MP Batarya: 4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj)

4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.0

Android 12 tabanlı One UI 4.0 Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Samsung Galaxy S21 FE fiyatı