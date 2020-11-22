Samsung Galaxy S21 Hindistan'da BIS Sertifikası Aldı

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde yer alacak Galaxy S21, Hindistan'da BIS sertifikasını almayı başardı. Bu olay, Samsung'un yeni seriyi tanıtmaya daha da yaklaştığının göstergesi oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2021 yılının başında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21'i tanıtmayı planlıyor. Şirketin yeni seriyi tanıtmasıyla seri, aynı zamanda 2021 yılının ilk amiral gemisi serisi de olacak. Yine de Samsung'un yeni serisini ne zaman tanıtacağı kesin olarak bilinmiyor.

Bugün Hindistan'dan gelen haberse Samsung'un tanıtıma hazırlandığının yeni bir göstergesi oldu. Şirketin Galaxy S21 modeli, Hindistan'dan BIS sertifikası almayı başardı. Akıllı telefon serisinin sertifikayı alması, Samsung'un yeni serisini yakında tanıtacağına bir işaret oldu.

Samsung Galaxy S21 serisi yakında tanıtılacak:

Samsung, bir önceki Galaxy S serisi olan Galaxy S20'yi bu yıl şubat ayında tanıtmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Jon Prosser'ın yaptığı açıklamaya göreyse Samsung, bu sene yeni amiral gemisini ocak ayında tanıtacaktı. Şirketin sertifika alması da bu iddiayı güçlendirdi.

Samsung'un Hindistan'da almayı başardığı BIS sertifikası, Galaxy S21 serisinin özellikleri hakkında herhangi bir detay barındırmıyor. Ancak yeni serinin pek çok özelliğinin şu ana kadar gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Tabii bu özelliklerden en kesin olanı Samsung Galaxy S21 ailesinin Qualcomm Snapdragon 875 veya Samsung Exynos 2100 işlemcilerine sahip olacağı.

Daha önce ortaya atılan diğer iddialar göre Samsung Galaxy S21 serisi, Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra üyelerinden oluşacak. Galaxy S21 ve S21+'ın ekranı düz ekran olacakken amiral gemisi Galaxy S21 Ultra kıvrımlı bir ekranla gelecek. Telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak ve 144 Hz tazeleme hızına sahip olacak.