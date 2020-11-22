Galaxy S21, Rekorları "Tazeleyecek" Bir Ekranla Gelecek

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21 serisine ait yeni görseller ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görseller, daha önce ortaya çıkan render görselleriyle de benzerlikler gösteriyor.

Samsung'un çıkaracağı yeni amiral gemisi Galaxy S21'in dış görünüşünün nasıl olacağıyla ilgili fikir sahibi olmamızı sağlayacak yeni görseller ortaya çıktı. Cihazla ilgili görselleri paylaşan kişi ise akıllı telefonlar konusunda oldukça güvenilir kaynaklardan bir tanesi olan Ice universe oldu.

Ice universe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsung'un yeni amiral gemisinin gerçek hayatta nasıl olabileceğini gösteren modelleri sundu. Yeni görseller, daha önce ortaya çıkan render görselleriyle de bir hayli benzerlik gösteriyor.

Galaxy S21 serisinin neye benzeyeceğini gösteren modellemeler

Yukarıdaki görselin en sağ tarafında tuhaf bir kamera modülüne sahip Galaxy S21 görülüyor. Bu modelleme, yukarıda da bağlantısını verdiğimiz haberimizdeki render görseliyle örtüşüyor. Ayrıca birbirini doğrulayan bu iki görselden yola çıkarak Galaxy S21'de Galaxy S20'deki dikdörtgen kamera modülünün kullanılmayacağını da söyleyebiliriz.

Ayrıca Galaxy S21 serisinin kıvrımlı kenarlarıyla ilgili de çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. Buna göre Galaxy S21 Ultra'nın Galaxy S21 ailesindeki kıvrımlı ekrana sahip tek model olacağı Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın ise düz paneller kullanacağı dile getirilmişti.

Ice universe, ayrıca attığı başka bir Tweette, Galaxy S21 Ultra'nın birçok rekoru "yenileyeceğini" söyledi. Tabii bu da akıllara ilk olarak telefonun ekran tazeleme/yenileme oranını getiriyor. Şu ana kadar ortaya çıkan söylentilere 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacağı dile getirilmişti. ASUS ROG Phone 3, 144 Hz'lik ekrana sahipti, Ice universe'ün iddiasından yola çıkarak Samsung'un 144 Hz'i geçmeyi planladığını söyleyebiliriz.

Galaxy S21'a ait üç modelin de Galaxy S20 serisindeki eşlenikleriyle benzer boyutlara ve çözünürlüklere sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla buradaki kilit noktanın, ilk olarak Galaxy Note20 Ultra'da gördüğümüz LTPO teknolojisi olması muhtemel. Bu teknoloji, değişken tazeleme oranı sayesinde batarya ömründen tasarruf sağlıyor.

Galaxy S21'in, iPhone 12 ile rekabet etmek için umulandan erken şekilde, önümüzdeki ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla ortaya atılan tüm bu söylentilerin ne kadarının doğru olduğunu yeni yılın ilk ayında öğrenebileceğiz.