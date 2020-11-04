Samsung Galaxy S21 Ailesinin Önemli Detayları Açığa Çıktı

Jon Prosser, Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonlarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Prosser, telefonların çıkış tarihini, renklerini ve merak edilen ismini duyurdu. Buna göre ocak ayı, Samsung hayranları için oldukça hareketli geçecek.

2020 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte gözler, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a döndü. Çünkü şirket, önümüzdeki birkaç ay içerisinde en yeni amiral gemisi telefonu olacak Galaxy S21/S30'u duyuracak. Telefonla ilgili olarak bugüne kadar çıkan bazı bilgiler olsa da sektörün önemli isimlerinden Jon Prosser, yaptığı son açıklamalarla bombayı patlattı.

Prosser, Samsung'un yaklaşan amiral gemisi telefonlarının hem çıkış tarihini hem de ismini açıkladı. Bu bağlamda, eğer Galaxy S30 ismi size daha yakın geliyorsa üzgünüz; bunun için 10 yıl daha beklemeniz gerekecek. Çünkü Prosser'a göre Samsung, yeni amiral gemisi telefonunu Galaxy S21 ailesi olarak lanse edecek. Prosser, Galaxy S21 ailesinin üç model olarak karşımıza çıkacağını söylüyor.

Prosser, Galaxy S21 ailesinin çıkış tarihini de açıkladı. Bu açıklamalara göre Samsung, 14 Ocak 2021'de "Galaxy Unpacked" isimli bir etkinlik düzenleyip, Galaxy S21 ailesini tanıtacak. Üstelik şirket, telefonların ön sipariş programını da doğrudan başlatacak. Telefonun, ön sipariş kapsamında tüketicilere ve perakende mağazalarına ulaşması ise 29 Ocak'ta başlayacak.

Bu arada, Prosser'in açıklamaları bunlarla da sınırlı değil. Sızıntı sahibi, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarının renklerini de açıkladı. Buna göre tüketiciler, Galaxy S21 ailesine siyah, beyaz, gri, gümüş, mor ve pembe renklerde sahip olabilecekler. Ancak bu konuda öğrenilmesi gereken hala çok fazla şey var. Samsung, her rengi her modelde sunmayabilir.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarının bazı teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı. Buna göre bu telefonlar, bazı lokasyonlarda Qualcomm'un Snapdragon 875 işlemcisinden güç alarak, bazı lokasyonlarda ise Exynos 2100 işlemcisinden güç alarak satışa sunulacak. Tıpkı Galaxy S20 ailesinde olduğu gibi yeni modeller de ekranın üst ve orta kısmına yerleştirilmiş deliklerle gelecek. Ayrıca iddialara göre Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ta üçlü, Galaxy S21 Ultra'da ise dörtlü arka kamera kurulumu bulunacak.