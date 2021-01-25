Çin'den gelen bilgilere göre Samsung, Apple A14'ün performansını yenebilmek için gelecek yılı beklemeden yeni bir işlemci geliştirmeye başladı. Söz konusu işlemcinin bu yılın ikinci çeyreğinde duyurulacağı söyleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesini piyasaya sürmüştü. Galaxy S21, piyasaya sürüldüğü ülkeye göre Snapdragon 888 ya da Samsung’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Exynos 2100’den güç alıyordu.

Exynos 2100, geçtiğimiz yılki Samsung amiral gemilerine güç veren Exynos 990 ile karşılaştırıldığında önemli bir iyileştirme ortaya koyuyor olsa da iPhone 12 ailesine güç veren Apple A14 Bionic işlemcisinin önüne geçmeyi başaramıyor. Görünüşe göre Samsung, işlemci performansında Apple ile yarışmak için bir yıl daha beklemek istemiyor.

Samsung Galaxy Note 21, yeni nesil bir Exynos işlemci ile gelebilir

Çinli teknoloji sitesi IT Home’un aktardığı bilgilere göre Samsung, performans açısından A14 Bionic ile yarışabilecek, hatta üzerine çıkabilecek yeni bir işlemci üzerinde çalışıyor ve bu performans canavarı işlemci, bu yılın ilk yarısında duyurulacak. Buna göre Samsung, yaz aylarında yeni bir Galaxy Note Serisi akıllı telefon duyurması halinde bu modelde Exynos 2100 yerine yeni nesil işlemcisine yer verebilir.

Aslına bakacak olursak Samsung Exynos 2100, CPU testlerinde Qualcomm’un en güncel işlemcisi olan Snapdragon 888 ile boy ölçüşmeyi başarıyor. Ancak GPU testleri söz konusu olduğunda Snapdragon 888’in açık bir şekilde gerisinde kalıyor. Samsung’un gelecek nesil işlemcilerinin GPU’ları için AMD ile iş birliği yaptığı bilinen bir gerçek ve sızdırılan GPU performans sonuçları, şirketin A14 Bionic’in önüne geçmeyi başardığını gösteriyordu.