BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu uygun fiyatlı telefonlar ile ülkemizde de büyük ilgi görüyorlar. Bu telefonların zincir mağazaların haftalık olarak sattığı uygun fiyatlı elektronik ürünler arasında da yer aldıklarını görüyorduk. Şimdi ise BİM’e bu modellerden biri geleceği açıklandı.

BİM, “Aktüel” ürünleri kapsamında bu hafta Redmi’nin bütçe dostu telefonu 15C modelini uygun fiyata müşterilerle buluşturacak. Gelin Redmi 15C 5G modelinin özelliklerine ve satılacağı fiyata birlikte göz atalım.

Redmi 15C 5G özellikleri ve BİM'de satılacağı fiyat

6,9 inç, 120 Hz, 720x1600 piksel çözünürlük, 810 nit

Dimensity 6300 işlemci

8 GB RAM

256 GB depolama

50 MP (f/1.8) ana kamera + yardımcı lens

8 MP (f/2.0) ön kamera

6000 mAh (33W) batarya

Xiaomi HyperOS 2 işlemci

5G

173.16 x 81,07 x 8,2 mm boyutlar

211 gram ağırlık

Fiyat: 13.290 TL

Redmi 15C 5G modelini, 27 Mart Cuma günü itibarıyla BİM üzerinden satın alabilirsiniz. Diğer satıcılarda 14-15 bin TL civarlarında fiyatlara satılıyor. Bu yüzden BİM'deki 13.290 TL'lik fiyatın iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.