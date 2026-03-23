Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

BİM, "Aktüel" ürünleri kapsamında bu hafta Redmi'nin sevilen modeli 15C 5G'yi uygun fiyata müşterilerle buluşturacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu uygun fiyatlı telefonlar ile ülkemizde de büyük ilgi görüyorlar. Bu telefonların zincir mağazaların haftalık olarak sattığı uygun fiyatlı elektronik ürünler arasında da yer aldıklarını görüyorduk. Şimdi ise BİM’e bu modellerden biri geleceği açıklandı.

BİM, “Aktüel” ürünleri kapsamında bu hafta Redmi’nin bütçe dostu telefonu 15C modelini uygun fiyata müşterilerle buluşturacak. Gelin Redmi 15C 5G modelinin özelliklerine ve satılacağı fiyata birlikte göz atalım.

Redmi 15C 5G özellikleri ve BİM'de satılacağı fiyat

  • 6,9 inç, 120 Hz, 720x1600 piksel çözünürlük, 810 nit
  • Dimensity 6300 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 50 MP (f/1.8) ana kamera + yardımcı lens
  • 8 MP (f/2.0) ön kamera
  • 6000 mAh (33W) batarya
  • Xiaomi HyperOS 2 işlemci
  • 5G
  • 173.16 x 81,07 x 8,2 mm boyutlar
  • 211 gram ağırlık
  • Fiyat: 13.290 TL

Redmi 15C 5G modelini, 27 Mart Cuma günü itibarıyla BİM üzerinden satın alabilirsiniz. Diğer satıcılarda 14-15 bin TL civarlarında fiyatlara satılıyor. Bu yüzden BİM'deki 13.290 TL'lik fiyatın iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com