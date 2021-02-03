Samsung Galaxy S21 Ultra'nın Batarya Performans Testi

PBKreviews YouTube kanalı, "Exynos mu daha iyi Snapdragon mu?" tartışmalarına yanıt verebilmek adına her iki işlemciye sahip Galaxy S21 Ultra modellerinin batarya performanslarını karşılaştırdı. Sürpriz bir şekilde Exynos işlemcili model testten galip ayrıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Exynos işlemcili amiral gemileriyle tüketicilerin epey tepkisini çekmişti zira gerçekleştirilen tüm performans testlerinde Snapdragon işlemcili Samsung amiral gemileri, Exynos işlemcili amiral gemilerini geçmeyi başarıyorlardı.

Bu eleştirileri yakından takip eden Samsung, Galaxy S21 lansmanı sırasında Exynos 2100 üzerinde fazlasıyla titizlikle çalıştıklarını ve tüketicilerin takdirini kazanacaklarını ifade etmişti. Dün PBKreviews tarafından paylaşılan bir “ Exynos 2100 VS Snapdragon 888 ” batarya performansı karşılaştırması, Samsung’un iddialarını destekleyen sonuçlar ortaya çıkardı.

30 dakika süren testte Exynos 2100 işlemcili Galaxy S21 Ultra ile Snapdragon 888 işlemcili Galaxy S21 Ultra, aynı işlemlerden geçmelerine rağmen farklı oranda şarj harcadılar. Test sonunda Exynos 2100 işlemcili modelin şarjı yüzde 89’ken Snapdragon işlemcili modelin yüzde 86’ydı. Bu da basit bir testte dahi Exynos işlemcinin yüzde 27 daha iyi şarj performansı gösterdiğini ortaya koyuyor.

Fark yalnızca şarj yüzdesinde değil, cihazın ısınma oranında da kendini gösteriyor. Exynos 888 işlemcili model test sonucunda 42,7 derecelik sıcaklığa ulaşırken; Exynos 2100 işlemcili model 40,3 derece sıcaklıkta kaldı. Testin günlük kullanımı birebir taklit etmediği aşikar ancak videodan yola çıkarak Exynos işlemcili Galaxy S21 Ultra’nın Snapdragon işlemcili modelden daha iyi bir şarj performansı gösterdiğini ve daha az ısındığını söyleyebiliriz.

Exynos ve Snapdragon işlemcili Galaxy S21 Ultra'nın karşı karşıya geldiği batarya testi