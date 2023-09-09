Samsung'un uzun zamandır beklenen Galaxy S23 FE modeli Çin merkezli sertifika kuruluşu TENAA'da görüldü. Cihaz, oldukça doyurucu özelliklerle geliyor.

Samsung’un Galaxy S23 ailesi ortaya çıkar çıkmaz hayranlar tarafından sevilen FE versiyonu merak konusu olmuştu. Güney Koreli teknoloji devinin hem tabletlerinde hem de telefon modellerinde kullandığı FE sürümü, amiral gemilerinin sevilen özelliklerini daha uygun bir şekilde kullanıcılarla buluşturuyor.

Galaxy S23 de FE versiyonuyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Zira cihazın Fan Edition (FE) versiyonu, Çin'in sertifika kurumu olan TENAA'da görüntülendi. Hem de kuru kuru özellikleriyle değil. Cihazın görüntüleri de sitede yer alıyor.

Galaxy S23’le aynı görünüyor.

TENAA’da yer alan görsellere baktığımızda her ne kadar S23 FE’nin baz S23 modeline benzediğini görsek de özellikler kısmında bu iki model ayrılıyor. Sitedeki verilere göre Galaxy S23 FE; 6,3 inç boyutundaki ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak. 16 milyon renk ve 8-bit renk derinliği içeren bu ekranda 120Hz ekran tazeleme hızı olması da bekleniyor.

Uzunluk, genişlik ve kalınlık değerleri sırasıyla; 158, 76,5 ve 8,2 mm olan cihaz 210 gramlık ağırlığa sahip. Donanım tarafında ise Snapdragon’un 8 çekirdekli ve maksimum 2,99 GHz hıza ulaşan bir işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve tercihinize göre 128 veya 256GB’lık depolama eşlik ediyor.

Arka tarafa baktığımızda yine üçlü kamera dizilimi bizi karşılıyor. Burada 50MP değerinde bir ana kamera bulunurken diğer ikisinde 8 ve 12MP değerinde sensörler yer alıyor. Ön kameranın ise 10MP değerinde olması bekleniyor. Batarya tarafında 4.370mAh değeri bizi karşılıyor. Bu da teoride 1 günü rahat çıkarabilecek bir cihazla karşı karşıyayız demek. Bu bataryanın 25W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Kutudan çıkan cihazda Android 13’ü ve Samsung’un One UI 5.1 arayüzünü kurulu olarak bulacağız. Sizin bu model hakkındaki düşünceleriniz neler?